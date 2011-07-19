-SİMAV'DA 1,5 MİLYON LİRA HASAR ÖDEMESİ YAPILDI KÜTAHYA (A.A) - 19.07.2011 - Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), Kütahya'nın Simav ilçesinde depreminde hasar gören bin 100 Zorunlu Deprem Sigortalı konuttan 375'ine yaptığı tazminat ödemesinin toplamda 1,5 milyon liraya ulaştığı bildirildi. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Simav'da, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ve artçı şokların Zorunlu Deprem Sigortalı konutlarda oluşturduğu hasarın karşılanması için ödemelere devam ettiklerini belirtti. İlk depremin ardından hasar eksperlerini hızla bölgeye yönlendirerek hasar tespiti gerçekleştirdiklerini ve 1 Haziran itibariyle tazminat ödemelerine başladıklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: ''Bugün itibariyle hasar oluşmuş bin 100 sigortalı konutumuzdan 375'ine 1,5 milyon lira tutarında hasar ödemesi yapılırken, diğerleri için çalışmalarımız devam ediyor. DASK'ın hasar yönetimindeki bu performansı, kuruma duyulan güveni artırmıştır. DASK'ın deprem hasarını yönetmedeki etkinliği ve hasar ödemesindeki hızı, henüz sisteme dahil olmamış konut sahiplerini Zorunlu Deprem Sigortası'nın gerekliliğine inandırdı, kuruma duyulan güveni artırdı. Depremden önce Kütahya genelinde Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 124 bin konutun sadece 18 bininin poliçesi bulunurken, bugün bu sayı 21 bine çıktı. Poliçelerdeki ivmeyi, deprem bölgesindeki bu ilimizde sigortalılığın yaygınlaşması açısından olumlu değerlendirmekle birlikte bu bilincin depremi yaşamadan önce oluşmasını daha çok temenni ediyoruz.'' Yazıcı, birinci deprem risk bölgesindeki Simav'da, 100 metrekare betonarme bir konutun ayda sadece 12 liraya Zorunlu Deprem Sigortası ile güvenceye alınabildiğine işaret ederek, DASK'ın kuruluşundan bu yana Simav dahil 300'ü aşkın hasar yapıcı depremde sigortalı konutlara toplam 22,5 milyon lira hasar ödemesi yaptığını ve bu ödemelerin yüzde 97'sini yıkıma sebep olmayan küçük hasarların oluşturduğunu duyurdu. -ZORUNLU DEPREM SİGORTASI VE DASK- 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin ardından hayata geçirilen Zorunlu Deprem Sigortası, depremlerin binalarda oluşturduğu maddi zararları teminat altına alıyor. DASK ise 2000 yılında Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti vermek üzere kuruldu. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle oluşturulan DASK, kar amacı gütmüyor. Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'deki 29 sigorta şirketine bağlı yaklaşık 15 bin 700 yetkili acente ve sigorta acentesiyle banka şubelerince yapılıyor. Sigorta şirketleri, Zorunlu Deprem Sigortası yaparken aracılık görevini üstleniyor. Konutlar, DASK tarafından teminat altına alınıyor ve herhangi bir hasar durumunda tazminat bu kurum tarafından karşılanıyor. Uygulamadaki gelişmeler yurt dışında da oldukça yüksek bir ilgiyle takip ediliyor ve kurum, benzer riske maruz ülkeler tarafından örnek alınıyor.