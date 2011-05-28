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Yaşam

SİMAV YİNE SALLANDI KÜTAHYA (A.A)

28 Mayıs 2011 12:19

-SİMAV YİNE SALLANDI KÜTAHYA (A.A) - 28.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'taki 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, saat 08.47'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki en büyük artçı sarsıntı, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 08.47'de merkez üssü Simav ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi. 9,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Simav ve çevre ilçelerde sağlam binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Bazıları telaşla cep telefonlarıyla yakınlarından haber almaya çalışırken, kimilerinin ağladığı gözlendi. Deprem, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcudun dışında herhangi bir hasara yol açmadı.

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