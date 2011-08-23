-Simav son 2 günde 24. kez sallandı KÜTAHYA (A.A) - 23.08.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürerken, saat 23.21'de meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.21'de merkez üssü Simav olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 5,2 kilometre derinlikteki deprem, Simav ve komşu ilçeler Pazarlar ile Şaphane'de hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmazken, vatandaş arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar, evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledi. Bu depremle birlikte, Simav ve komşu ilçelerde son iki günde kaydedilen deprem sayısı 24'e ulaştı. 21-22 Ağustos'ta, merkez üslerinden 19'u Simav, 3'ü Şaphane, 2'si Emet ilçeleri olan sarsıntılar 2,1 ile 3,8 arasındaki büyüklüklerde oluştu. Vatandaşlar, geçen ay sonuna doğru büyüklüğü ve sıklığı azalan artçı sarsıntıların son iki günde artmasından endişe duyduklarını ifade etti. Şaphane'de dün saat 18.00'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremi de hissettiklerini belirten vatandaşlar, ''uzmanların araştırma yapmasını'' istedi. Simav ilçe merkezinde 5,9 büyüklüğündeki depremi izleyen günlerde 10 bin kişinin barındığı çadır kentten şu anda yaklaşık 120 kişi yararlanıyor. Bu kişilerin tüm ihtiyacı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanıyor.