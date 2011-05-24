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Yaşam

SİMAV SALLANMAYA DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A)

24 Mayıs 2011 12:05

-SİMAV SALLANMAYA DEVAM EDİYOR  ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen hafta meydana gelen depremin ardından, bugün sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde hafif şiddetli artçı deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Simav'da saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde hafif şiddetli artçı deprem olduğu bildirildi. Artçı depremin, Simav'a bağlı Mamak, Yeşilköy, Samat, Simav ve Başkonak köylerinde de hissedildiği belirtildi.

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