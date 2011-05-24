-SİMAV SALLANMAYA DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen hafta meydana gelen depremin ardından, bugün sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde hafif şiddetli artçı deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Simav'da saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde hafif şiddetli artçı deprem olduğu bildirildi. Artçı depremin, Simav'a bağlı Mamak, Yeşilköy, Samat, Simav ve Başkonak köylerinde de hissedildiği belirtildi.