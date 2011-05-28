Simav bu kez 5 şiddetinde sallandı!

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 08.47'de merkez üssü Simav ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi.9,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti.Simav ve çevre ilçelerde sağlam binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Bazıları telaşla cep telefonlarıyla yakınlarından haber almaya çalışırken, kimilerinin ağladığı gözlendi.Deprem, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcudun dışında herhangi bir hasara yol açmadı.