-SİMAV 1,5 SAATTE 34 KEZ SALLANDI KÜTAHYA (A.A) - 28.06.2011 - Simav'da, 4,9 ve 4,4 büyüklüklerindeki depremler dahil 1,5 saatte 2,5 ile 3,9 arasındaki büyüklüklerde 34 sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Simav'da saat 00.13'te 4,9, 00.28'de 4,4 büyüklüklerinde yaşanan depremler dışında 1,5 saatte 32 sarsıntı daha oldu. En büyükleri saat 01.24 ve 02.41'de 3,9, en küçüğü ise saat 00.57'de 2,5 büyüklüklerindeki depremler, 3,8 ile 24,1 kilometre arasındaki derinliklerde meydana geldi. -SİMAV KAYMAKAMI: ENKAZ HABERİ GELMEDİ Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, peş peşe meydana gelen 4,9 ve 4,4 büyüklüklerindeki depremler sonrası yaptıkları tespitlerde, ilçe merkezi, belde ve köylerden yıkılmış bir bina veya enkaz haberi gelmediğini söyledi. Depremi izleyen günlerdeki en büyük artçıların 5,0 ve 4,5 olduğunu, bugün de 4,9 ve 4,4 büyüklüklerinde iki deprem yaşadıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Şu anda yapmış olduğumuz tespitlerde, gerek ilçe merkezimizden gerekse belde ve köylerimizden yıkılmış bir bina veya enkaz haberi gelmemiştir. Hastanemizde sadece yüksek tansiyon ve şeker hastalarıyla ilgili çok az bir yığılma olmuş''