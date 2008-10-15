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Dünya

Silvio, Bush için kürsüyü kırdı

Mali krize karşı AB ile koordinasyon kapsamında Bush tarafından yemekte konuk edilen İtalya Başbakanı, Bush’la kadeh kaldırmak isterken kürsüyü kırdı

15 Ekim 2008 03:00

Mali krize karşı AB ile koordinasyon kapsamında Bush tarafından yemekte konuk edilen İtalya Başbakanı Berlusconi, Bush’la kadeh kaldırmak için ona doğru uzanırken kürsüyü kırdı

Berlusconi kürsüyü böyle kırdı


Küresel mali krize karşı Avrupa ile koordinasyon çabaları arasında İtalya Başbakanı Berlusconi’yi ağırlayan ABD Başkanı Bush, çalışma ziyaretine gelen konuğuna resmi yemek verdi.

ABD Başkanı George W. Bush, Silvio Berlusconi’ye bir kıyak yaparak İtalya Başbakanı’nın "bir çalışma ziyareti" olarak nitelenen gezisinde "resmi yemek" uygulamasına gitti. Bush, 20 Ocak 2009’da görevini yeni ABD Başkanı’na devredinceye kadar Beyaz Saray’da artık bir resmi yemek daveti olmayacak.

Hiç bozuntuya vermedi

Berlusconi, Bush’a kadeh kaldırırken, konuşma yaptığı kürsüyü kırdı. Yemek öncesinde iki lider yan yana kurulmuş iki kürsüde konuşma yaptı. İtalya başbakanı kadehini Bush’a doğru uzatırken kazayla yaslandığı kürsünün üst kısmı koptu ve yere düştü.

Yerden bu ahşap parçayı alan Berlusconi, ABD Başkanı’nın yanına geldi ve halen üzerine takılı bulunan mikrofona konuşarak espri yaptı. Salondaki Amerikalılar, İtalyanlar ve İtalyan asıllı Amerikalılar kahkahalarla buna güldü. Bush, Beyaz Saray’ın eşyasının kırılmasına ise kızmadı. Berlusconi, Bush’u kastederek, "daima dost kalacağımızdan yüzde yüz eminim" dedi.

Pelosi: Prima Donna

Silvio Berlusconi için verilen yemeğin adı, kendisi hükümet başkanı olduğu için "devlet" sıfatını taşımasa da, uygulaması "aynı şekilde" yapıldı. ABD sisteminde, devlet yemekleri sadece "devlet başkanları" için veriliyor. Beyaz Saray’daki yemeğe, ABD Yüksek Mahkemesi’nin İtalyan asıllı üyeleri Antonin Scalia ve Samuel Alito’nun yanı sıra yine bir İtalyan kökenli olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de eşiyle birlikte katıldı. Pelosi, "Prima Donna" olarak tanıtıldı.

Abdullah Gül de davet edilmişti

Bush’un son sekiz yılda Beyaz Saray’da yemeğe ağırladığı tek Türk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmuştu. Gül, Bush ile geçen yıl öğle yemeği yemişti.

Berlusconi, Bush’un uluslararası arenadaki birkaç yakın destekçisinden biri olarak biliniyor. İki lider, ABD ve İtalya’nın küresel mali krize karşı ve piyasalara istikrar kazandırmak için birlikte çalıştıklarını vurguladılar.

Başkan Bush’un ikinci görev döneminde, Beyaz Saray’da devlet yemeği portokolü, Kraliçe Elizabeth, Papa 16. Benediktus ve Gana Devlet Başkanı John Kufuor için uygulanmıştı.

Ancak, sekiz yıl önce göreve geldiğinde Bush ile yeni bir uygulama da başlamış, ABD Başkanı, çok sevdiği veya son derece değer verdiği dünya liderlerini Teksas’taki çiftliğinde ağırlamayı bir gelenek haline getirmişti.

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