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Dünya

Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

14 Ocak 2021 18:30

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco’da hastaneye kaldırıldı.

İtalya’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi’nin Monako’nun Monte Carlo şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Berlusconi’yi gördüğünü ve İtalya’ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü ve Berlusconi’nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip KoronaVirüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül’de taburcu edilmişti. (İHA) 

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