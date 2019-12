Silvio 3 kadınla aynı anda...

Gafları, çapkınlığıyla ünlü Silvio Berlusconi'nin akıllara durgunluk veren sırları... New Yorker dergisine göre, İtalya Başbakanı Berlusconi, cinsel gücünü artırmak için iğne oluyor. Kendisiyle beraber olanları milletvekili bile yapıyor



Gafları, çapkınlığı ve farklı kişiliğiyle siyaset dünyasına renk getiren İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin (72) tüm kirli çamaşırları New Yorker dergisi tarafından ortaya serildi. Bugüne kadar hakkında 17 soruşturma açılan Berlusconi’nin uzun süre telefonları dinlendi. Dinleme kayıtlarını inceleyen dergiye göre Berlusconi, “kızlarım” dediği aktris ve televizyon yıldızlarını kendisiyle beraber olmaları karşılığında yüksek pozisyonlara getirdi, hatta milletvekili bile yaptı.



Bu isimlerden en çok dikkat çekeni eski İtalya güzellik kraliçesi Mara Carfagna... Berlusconi’nin televizyonlarında sunuculuk yapan Carfagna, şimdi Fırsat Eşitliği Bakanı. Berlusconi’nin bir diğer gözdesi ise Michela Brambilla. O da eski güzellik kraliçesi. Bir dönem sunuculuk yaptı, şimdi Berlusconi’nin yardımcısı. Berlusconi’nin başını belaya sokan isimlerden biri ise televizyon spikeri Virginia Sanjust di Teulada. 5 yıl önce RAI’de haber sunarken, Berlusconi onu arayarak, başbakanlıkta yemeğe davet etti. Yemekte elmas bir yüzük hediye ederek 2.5 aylık danışmanlık karşılığında 50 bin dolar önerdi. Eğitim Bakanı Mariastella Gelmini de Berlusconi’yle tanıştıktan sonra parti içinde yükselip bakan oldu. İtalyan liderin kur yaptığı vekillerden Gabriella Giammanco’ya mecliste notlar gönderdiği biliniyor. Berlusconi’nin PR’ını yapan Deborah Bergamini’yle de ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Berlusconi bir davette İtalyan şov kızı Aida Yespica’ya “Seninle her yere giderim” deyince eşinin öfkesini çekti. Yakın çevresine göre, İtalya Başbakanı cinsel güç veren iğneler oluyor. Ayrıca penis pompası kullanıyor. Aynı anda 2-3 kadınla yatıyor. Bazen 3 saat uyku uyuyup geri kalan 3 saatte seks yapıyor. Diyet, egzersiz ve vitamin takviyesi ile 15 yaş genç bir vücuda sahip. Yüz gerdirme ve saç ektirme operasyonları yaptırıyor.



İşte o telefonlar



Danışmanı Marcello ile yaptığı konuşma:



Berlusconi: Bu yıl çok kötü.



Marcello: Neden?



Berlusconi: Drive In TV şovundan iki kız gelecekti ama bizi ektiler.



Marcello: Aman boşverin.



Berlusconi: Boşver mi! Gelmemeleri demek bizim onları beceremeyeceğimiz anlamına gelir. Bu yıl böyle başlarsa bütün yıl böyle geçecek anlamına gelir!



RAI’nin patronu Agostino Sacca ile yaptığı görüşme:



Sacca: Günaydın! Nasılsınız?



Berlusconi: İdare ediyoruz.



Sacca: Ne kadar zorluk içinde olursanız olun bence siz bu ülkenin en sevilen insanısınız.



Berlusconi: Politik olarak hiçbir şeyim. Sosyal olaraksa beni Papa ile karıştırıyorlar.



Sacca: Siz insanları ruhsal anlamda tatmin ediyorsunuz. Benden bir isteğiniz olmadı uzun zamandır.



Berlusconi: Arada sırada kadın istemek dışında... Patronun moralini yükseltmek gerek, değil mi?

(Gülüşmeler)



Berlusconi: Şimdi senden iki kız istiyorum. Bu sefer tamamen siyasi amaçlarla. Bak anlatayım



Sacca: Sayın başbakan siz bir şey istiyorsanız geçerli bir sebebi vardır.



Berlusconi: Senatoda çoğunluğu yeniden ele geçirmeye çalışıyorum ve bu Evalina Manna denilen kadın bana yardımcı olabilir. Senatoda muhalefetteki bir arkadaşımızın dostu. Ona dizilerde daha fazla rol vermeni istiyorum.