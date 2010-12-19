-SİLVAN'DAKİ PATLAMAYA SES BOMBASI YOL AÇTI SİLVAN (A.A) - 19.12.2010 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki izinsiz gösteride meydana gelen patlamaya, bir göstericinin elindeki ses bombasının neden olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde BDP'li grubun izinsiz gösterisinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralanmasına yol açan patlamaya, grup içerisinde yer alan bir kişinin elindeki ses bombasının neden olduğu öğrenildi. Polis, patlamanın ardından grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olayda yaralanan 3 kişi, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.