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SİLVAN'DAKİ PATLAMAYA SES BOMBASI YOL AÇTI SİLVAN (A.A)

19 Aralık 2010 17:14

-SİLVAN'DAKİ PATLAMAYA SES BOMBASI YOL AÇTI SİLVAN (A.A) - 19.12.2010 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki izinsiz gösteride meydana gelen patlamaya, bir göstericinin elindeki ses bombasının neden olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde BDP'li grubun izinsiz gösterisinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralanmasına yol açan patlamaya, grup içerisinde yer alan bir kişinin elindeki ses bombasının neden olduğu öğrenildi. Polis, patlamanın ardından grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olayda yaralanan 3 kişi, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

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