Silvan'da evlerinden çıkan askerlere saldırı; 2 uzman çavuş şehit oldu!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde birliklerine gitmek üzere evlerinden çıkan iki uzman çavuşa silahlı saldırı düzenlendi. Uzman çavuşlar 31 yaşındaki Sinan Uçan ile 26 yaşındaki Tolga Topçuoğlu şehit oldu.

Silvan Taktik Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan uzman çavuşlar Uçan ile Topçuoğlu, bu sabah saat 07.00'de göreve gitmek üzere, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şirinevler Sitesi'ndeki evlerinden çıktı. Sitenin bahçesindeki otomobillerine binmeye hazırlanan uzman çavuşlar Uçan ve Topçuoğlu'na, bir anda ortaya çıkan yüzleri maskeli ve PKK'lı olduğu ileri sürülen kişilerce otomatik silahlarla ateş açıldı.



İki uzman çavuş olay yerinde şehit olurken, saldırganlar kaçtı. Şehit uzman çavuşlar Uçan ile Topçuoğlu'nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, 2 uzman çavuşu şehit edenleri yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Silvan'ın giriş ve çıkışları tutulurken, operasyonlar sürüyor.