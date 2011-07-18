-SİLVAN SALDIRISINA İNCELEME ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulunda, İçişleri Bakanlığına da Silvan'da 13 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili inceleme yapılması talimatı verildiğini bildirdi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç güvenlikle ilgili konular kapsamında, Diyarbakır Silvan kırsalındaki saldırı konusunda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bilgiler verdiğini anlatan Arınç, daha sonra konunun bütün bakanlar tarafından görüşüldüğünü, konu hakkında yeterli bilgi edinilmeye çalışıldığını anlattı. Arınç, şöyle devam etti: ''Şüphesiz basına yansıdığı kadarıyla 13 askerimizin şehit edildiğini ve 7 askerimizin yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu biliyoruz. Olay takip edilmektedir. Genelkurmay Başkanlığımız idari soruşturma açmıştır ve bununla ilgili komutanları görevlendirmiştir. İdari bakımdan yapılacak soruşturma sonuçları daha sonra Başbakanımıza takdim edilecektir. Bakanlar Kurulumuzda konunun İçişleri Bakanlığımızın da görev alanında olduğu düşünülmüş ve İçişleri Bakanlığımız tarafından da olayla ilgili inceleme yapılması talimatı verilmiştir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın da kendi görev alanı içinde bulunan konular üzerinde inceleme yapacağını söyleyebilirim.'' -YENİLENECEK KANUN TASARILARI- Bülent Arınç, Meclis'in geçen günlerde tatile girdiğini ve yeni yasama döneminin 1 Ekim 2011'de başlayacağını belirterek, geçen dönemde Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e sevk edilen kanun tasarılarının, iç tüzük gereğince kadük olduğunu anımsattı. Bunların sayılarının 30 civarında olduğunu bildiren Arınç, bunlardan yenilenecek olanların tespit edildiğini, bu tasarıların, bakanlıklar tarafından yenilenmek suretiyle Bakanlar Kurulundan tekrar Meclis'e gönderileceğini anlattı. Arınç, yeni yasama döneminin başında, bu tasarıların yasalaşması için gayret edileceğini söyledi. AB ile ilgili olarak her Bakanlar Kurulunda olduğu gibi, rutin bir şekilde gelinen noktanın değerlendirildiğini ifade eden Arınç, ilgili bakanın verdiği bilgiler üzerine kurulun görüşlerinin alındığını kaydetti. Arınç, bir gazetecinin, ''Muhalefetin sınır ötesi operasyon çağrıları var. Sınır ötesi operasyon gündemde mi?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Sınır ötesi operasyon her zaman konuşulur. Bununla ilgili Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki henüz süresi dolmadı. Hükümet ihtiyaç duyduğu anda silahlı kuvvetlerimize bu konuda talimat verebilir ve böyle bir olay gerçekleşebilir. Ama bugünkü toplantımızda böyle bir ihtiyaç ve böyle bir operasyonun yapılması konusunda hiçbir görüşme olmadı. Muhalefetin belki olayın etkisiyle yaptığı bir çağrı olabilir veya 'Böyle bir yöntem düşünülüyor mu?' diye sorusu olabilir. Hayır, şu anda elimizde yetki olmasına rağmen, şartların gerektirmesi halinde de uygulanacağı bilinmesiyle tekrar hükümet böyle bir konuyu gündeme getirmiş değil.'' -BAKAN YARDIMCILARI HENÜZ BELİRLENMEDİ- Arınç, ''bakan yardımcılarının belirlenip belirlenmediğine'' ilişkin soru üzerine, bu konunun Bakanlar Kurulunda konuşulacak bir konu olmaktan çıktığını söyledi. Geçen Bakanlar Kurulunda, bu konuda 21 bakanın, bakan yardımcılarını tespit etmeleri ve kararnameleri çıkarmak üzere Başbakanlığa göndermelerinin gerektiğini belirten Arınç, şu ana kadar bu tespit çalışmalarının devam edildiğinin aktarıldığını bildirdi. Arınç, ''Bu artık hükümetin konusu olmaktan çıktı. İlgili bakanlıkların kendi yapacakları tercih ve atamaya yönelik olarak gündeme gelebilir. Şu anda 'Bakan Yardımcısı şu kişidir. Bununla ilgili kararnameyi Başbakanlığa gönderiyorum' diyen bir bakan arkadaşımız olmadı. Anlıyorum ki henüz tercih ve seçme noktasında çalışıyorlar'' dedi. ''Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın muhalefet partilerine bir çağrısı olmuştu, kapılarını çalabilecekleri yönünde. Buna ilişkin bir takvim belirlendi mi?'' sorusuna Arınç, şu yanıtı verdi: ''Hayır. Böyle bir takvim belirlenmedi. Sanıyorum Meclis'te yapılan görüşmeler sırasında, grupların talepleri üzerine, Sayın Başbakan Yardımcımız da şüphesiz, 'Terör önemli bir konudur ve yıllardan beri terörle mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada bütün muhalefet partileriyle, ister parlamento içinde, ister dışında, o da düşünülebilir, bir ilişki kurmaya, onların da düşüncelerini almaya, terörle mücadelede ortak bir platform belirlemeye ihtiyacımız olabilir' demişti. Ama bugün için böyle bir takvim ve böyle bir güncelleme yapılmadı.''