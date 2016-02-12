Silopili öğrenciler, sokağa çıkma yasağının ardından okula alışmaya çalışıyor

Sokağa çıkma yasağı ve çatışmalardan dolayı tam 62 gün eğitime aran verilen Silopi’de öğrenciler yasak sonrası okula alışmaya çalışıyor. 44 okulun bulunduğu şehir merkezinde 4 okul karakola çevrildiğinden, 3 okul da hasarlı olduğundan dolayı 37 okulda öğrencilere eğitim veriliyor.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre; öğrencilerin derse katılma oranın yüzde 60 civarında olduğunu söyleyen Eğitim Sen Silopi temsilcisi Metin Alan, ‘’Yaşanan çatışmalardan dolayı aileler çocukların eğitimini ikinci plana attı. Bu süreçte bazı öğrencilerimiz hayatını kaybetti. Böyle bir ortamda sağlıklı eğitim vermek çok zor” dedi. Öte yandan Silopi ve Cizre’de ikamet eden 8 ve 12 sınıf öğrencilerden isteyenler Batman’da dönem sonuna kadar eğitim görebilecek. Batman’da eğitim görmek isteyen öğrenciler Pazartesi günü ders başı yapacak.



"Silahların gölgesinde eğitim olmaz"



Silopi’de eğitimin normalleşmesi için bölgedeki çatışmaların tamamen durması gerektiğini söyleyen Alan, “62 Gün aradan sonra ilk kez Pazartesi günü Silopi’de eğitime başlandı. Çoğu sınıflarda 5-10 öğrenciye ders veriliyor. Öğrencilerin derse katılım oranı yüzde 60 durumunda. Aileler yaşanan çatışmaların hala etkisinde olduğu için öğrencileri okula göndermiyor. Yaşanan çatışmalardan dolayı aileler eğitimi ikinci plana attı. Bu süreçte bazı öğrencilerimiz hayatını kaybetti. Fatih İlköğretim okulunda okuyan 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Mete hayatını kaybedenlerden birisi. Öte yanda merkezde bulunan 44 okuldan dördü karakola çevrildi. Üç okul hasarlı olduğu için bu okullarda eğitim verilmiyor. Taşınması gündemde olan okullarda da söz konusu. Silopi’nin en başarılı lisesi olan Sena İdil Anadolu Lisesi hala eğitime başlamadı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden hemen önce Milli Eğitim hizmet içi seminerle öğretmenleri Silopi’nin dışına çıkarttı. Bu durum vatandaş ile öğretmenler arasında bir güven probleminin ortaya çıkmasına neden oldu. Geri dönen öğretmenlerimiz bu koşullarda öğrencilere sağlıklı eğitim verilemeyeceklerini savunuyor. Biz eğitimciler hangi koşullarda olursa olsun eğitimin kutsal olduğu inancını öğrencilerimize aşıladık. Ancak silahların gölgesinde hangi öğretmen sağlıklı eğitim verebilir? Hangi öğrenci yeteri kadar eğitim alabilir? Dolayısıyla eğitimin normale dönmesi için silahların bir an önce susması ve çatışmaların sona ermesi lazım” dedi.



Pazartesi günü Batman'da ders başı yapacaklar



Telafi eğitimi için Cizre’den Batman'a gittiğini ve dönem kadar Batman’da sınava hazırlanacağını söyleyen 12’inci sınıf öğrencisi Baran Şık sözlerine şu şekilde devam etti: “ sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ilk gün ailemle beraber Cizre’den çıktık. Batman’da 15 gün süren telafi eğitimi aldık. Telafi eğitim bittikten sonra istediğimiz takdirde Batman’da yatılı olarak eğitime devam edebileceğimiz söylendi. Biz de Batman’da kalmaya karar verdik. Önümüzdeki Pazartesi günü ders başı yapacağız. Kalacağımız okulda bizim için hazırlıklar yapılıyor. Benim gibi Cizre’den Batman’a gelen 100’e yakın öğrenci var. Öte yandan Silopi’den gelen arkadaşlarımız da başka okullara yerleştirildi. Onlarda dönem sonuna kadar burada yatılı olarak eğitime devam edecek. Batman’da ailemizden uzakta sıkıntılar yaşıyoruz. Ailemiz bize harçlık gönderemiyor.”

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde ara verilen eğitim-öğretime 8 Şubat’ta başlanmış, Silopili öğrenciler 2 ay aradan sonra Pazartesi günü ders başı yapmıştı.