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Silopi'deki kazada ölen 9 Iraklı'nın cenazesi uçakla Ankara'ya gönderildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen Iraklı 9 Türkmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından havayolu ile Ankara’ya gönderildi

13 Ocak 2018 14:33

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen Iraklı 9 Türkmen\'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından havayolu ile Ankara’ya gönderildi.
Habur Gümrük Kapısı ile Silopi arasındaki çevreyolunun 6’ncı kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3’ü çocuk 9 kişinin cenazesi, dün Silopi Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından, bugün saat 03.00\'te Mardin\'e gönderildi. Silopi Belediyesi\'ne ait cenaze araçları ile Mardin\'e getirilen 9 cenaze, ülkelerine gönderilmek üzere havayolu ile Ankara\'ya gönderildi. 
 

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