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Silopi’de sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kısmen uygulanacak

Yasak 24 Nisan'dan itibaren akşam 21.30 ile sabah 04.30 arasında uygulanacak

23 Nisan 2016 19:42

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren belirli saatler arasında kaldırılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silopi ilçe merkezinde 5 Nisan'da halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Silopi Kaymakamlığı tarafından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındığı” hatırlatıldı.

 Yarından itibaren 04.30-21.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilen açıklamada, 21.30-04.30 saatlerinde ise yasağın devam edeceği belirtildi.

 

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