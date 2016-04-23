Silopi’de sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kısmen uygulanacak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren belirli saatler arasında kaldırılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silopi ilçe merkezinde 5 Nisan'da halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Silopi Kaymakamlığı tarafından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındığı” hatırlatıldı.

Yarından itibaren 04.30-21.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilen açıklamada, 21.30-04.30 saatlerinde ise yasağın devam edeceği belirtildi.