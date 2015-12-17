Silopi’de sığındığı bodrumdan SMS attı: Katliam var, lütfen yardım edin!

Polis ve askerin tanklarla birlikte Şırnak'ın Silopi ve Cizre ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yoğunlaştırdığı operasyonlar sürüyor. Silopi'de daha önce numarasını verdiği Evrensel muhabiri Cansu Pişkin'e önceki gece saat 02:34'te SMS atan Xeme adlı genç kadın, "Silopi'de katliam var Lütfen yardime dı” dedi. Cansu Pişkin, "Mesajından sonra konuşma fırsatı bulduğum Xeme yaşananları şöyle anlattı: 'Uyuyorduk. Gece saat 1 gibi top atışlarıyla uyandık. Asker, polis, özel harekat ve korucular dört koldan saldırıyor. Tanklarla girdiler, top atışları yapıyorlar." dedi.

Cansu Pişkin'in Evrensel gazetesinin bugünkü (17 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan haberi şöyle:

Eylül ayında 9 gün abluka altında kalan Cizre’de 21 kişi hayatını kaybetmişti. Cizre’de yaşananların boyutları ise ancak abluka kalktıktan sonra anlaşılabilmişti. Ablukanın kaldırılmasının ardından önce Cizre’ye sonra Silopi’ye giderek bu tabloya şahit olmuş ve yurttaşlarla olan biteni konuşmuştuk. Bölgede kaldığımız 10 gün boyunca konuştuğumuz herkes aynı düşüncedeydi. Aynı şeylerin bir kez daha yaşanacağı konusunda endişeleri olan yurttaşlar “Artık yeter, biz sadece barış istiyoruz” diyordu. Cizre ve Silopi’de dün gece tanklar mahallelere inildi. Gece boyunca top atışlarıyla ve ağır silahlarla mahalleleri ablukaya alan kolluk kuvvetleri sabah saatlerine kadar ışığı açık olan her evi hedef aldı.

Barış İçin Kadın Girişimi ile birlikte Cizre’den askeri yığınağın yapıldığı Silopi’ye geçmiş, yurttaşlardan duruma dair bilgi almıştık. Silopi’de geçirdiğimiz birkaç saat boyunca bize Xeme adında genç bir kadın eşlik etmişti. “Yaşıtlarım evlilik hayali kurarken ben ne şekilde öleceğimi düşünüyorum” demişti Xeme. Ayrılırken de karşılıklı numaralar alınıp verilmişti.

Dün gece 02.34’te Xeme ilk kez mesaj attı; “Silopi de katliam var Lütfen yardime dı”... Mesajından sonra konuşma fırsatı bulduğum Xeme yaşananları şöyle anlattı: “Uyuyorduk. Gece saat 1 gibi top atışlarıyla uyandık. Asker, polis, özel harekat ve korucular dört koldan saldırıyor. Tanklarla girdiler, top atışları yapıyorlar.”

'20 kişi 10 metrekare bodruma sığındık'

“Işığı açık olan her eve saldırıyorlar” diyen Xeme sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz top atışları başlar başlamaz bodruma indik. 20 kişi 10 metrekare bodrumda kalıyoruz. Elektriklerimiz yok, sudan başka erzakımız yok. Ama hiçbirinin önemi de yok. Tek endişemiz çocuklarımızın başına geleceklerden korkumuz. Çok büyük bir katliam yapacaklar. Birileri bir şeyler yapsın. Lütfen bunu basına, dünyaya duyurun halimize çare bulsunlar.”

'Tanklar 2 okulu vurdu'

Sabah saatlerinde yeniden konuşma fırsatı bulduğumuz Xeme, top atışlarının devam ettiğini söyledi. Son duruma dair bilgi veren Xeme, “23 Nisan ve Sevgi İlkokuluna toplarla ateş edildiğini duyduk. Elimize beyaz bayraklar alarak ateşin durdurulması için okulun önünde nöbet tutmaya başladık. Ama biz oradayken bile top atışlarını sürdürdüler. Bir şeyler yapılmazsa büyük bir katliam yaşanacak. Batıdaki insanlar ayağa kalkmadığı sürece biz katledileceğiz. Sesimize ses versinler artık yeter” dedi.