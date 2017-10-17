Silopi'de panzerle eve çarparak iki çocuğu öldüren polis ilk duruşmada serbest bırakıldı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde panzerle çarptığı evin duvarını yıkarak yataklarında uyuyan 7 yaşındaki Muhammed ile kardeşi 6 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın ölümüne neden olan polis, ilk duruşmada tahliye edildi. 4 Mayıs 2017'de yaşanan olaya ilişkin panzeri kullanan polis 9 Mayıs 2017'den bu yana tutuklu bulunuyordu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 3 Mayıs gecesi uykudaki Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü tutuklu Polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü

Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına tutuklu polis memuru Ömer Yeğit, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Şırnak Barosu'na bağlı avukatlar, Furkan ve Muhammet kardeşlerin yakınları katıldı.

"Kurssuz ve sertifikasızım"

Tutuklu polis memuru Ömer Yeğit verdiği ifadede zırhlı polis aracının kullanması için kurs almadığını ve sertifikası olmadığını belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir kusurum yoktur. Böyle bir kazanın olmasını asla istemezdim. Araç çalışır halindeyken hayatın olağan akışına aykırı araç aşağıya doğru hareket etti.

Bilirkişiler raporda aracın daha tecrübeli kişiler tarafından durdurulacağını bildirmişlerse de elimden geleni yaptım. Kazanın asıl sebebi olan aracın neden durdurduğu hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Gerekli müdahalleler yaptığım görülmektedir. Araç bakımlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirildim. Silopi'de sokağa çıkma yasağı olduğu zaman tecrübe kazanmam için aracı kullanıyordum.

4 Nisan 2017 tarihinde panzer tipi zırhlı araçta görevliyken görev listesinde değişiklik yapmaları üzerine görev yerine intikal ettim.

MHP Silopi İlçe Teşkilatı açıldığında panzer aracının görevlendirilmesi MHP ilçe binasına yapıldı. Mevcut kurssuz personeller atanacağı tarafıma bildirildi.

Emniyet Genel Müdrülüğü'nün zırhlı taşıtlara ilişkin genelgesi tarafıma bildirilmemiştir.

Kusursuz ve sertifaksız olmama rağmen hiçe sayılarak panzer tipi zırhlı araçlarda çalıştırıldığımı yetkili birimlerine bildirilmesini talep ediyorum. Kendi hayatımı hiçe sayarak olağanüstü gayret gösterdim. Böyle bir olaya müdahale olamadığım için yalan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlar psikolojimi bozdu.

MHP binası girişini kapatmak şeklinde kapattım. O sırada araç çalışır haldeyken stop etti. Aracın stop etmesi durumunda yokuş aşağı hareket etti. Araç hareket etmeye başladığında ayağım frendeydi. Bu esnada aracın ışıklarının sönmesi üzerine araç park konumuna gelmedi. Çarpmadan sonra içeride bağırışma sesleri duydum, ambulans ve takviye ekip gelmesi için anons ettim.Dışarı çıktığımda takviye ekipler gelmişti. Yaralıların hastaneye götürüldüğünü gördüm. Böyle bir sonuç alınacağına asla düşünmedim. Elimden gelen bütün gayreti sarf ettim.

"Kurs almam söylenmedi"

Mahkeme başkanı Yeğit'e, "Kurs alman için adını listeye yazıldı tarafına bildrilmedi mi?" diye sordu. Yeğit bu soruya, "Hayır tarafıma bildirilmedi" yanıtını verdi.

Mahkemeye verilen ara sonrasında mahkeme tutuklu panzer sürücücüsü Ömer Yeğit hakkında tahliye kararı verdi.