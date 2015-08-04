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Silopi'de nöbet kulübesine saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Yaralı olan 1 asker helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı

04 Ağustos 2015 19:45

Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na el yapımı parça tesirli bombayla yapılan saldırıda kulübede nöbet tutan 2 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre ilçe merkezinde bulunan 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı bahçesindeki nöbet kulübesine bugün saat 15.30 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. 2 askerin nöbet tuttuğu kulübeye yönelik saldırıda el yapımı parça tesirli bombanın patlaması üzerine kulübede nöbet tutan 1asker yaralandı, 1 asker hayatını kaybetti.

Bombalı saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı 2 asker helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden biri hayatını kaybetti.

 

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