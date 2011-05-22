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Silopi'de mahkumların üzerine ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı

Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki K Tipi Cezaevi’nin bahçesinde bugün akşam saatlerinde hükümlü ve tutuklular voleybol oynarken, yakındaki binanın üst katından uz

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki K Tipi Cezaevi’nin bahçesinde bugün akşam saatlerinde hükümlü ve tutuklular voleybol oynarken, yakındaki binanın üst katından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı, olayda 1 mahkum vuruldu, çıkan izdihamda 1 mahkum ile 1 asker de yaralandı. Saldırıda kullanılan 2 Kalaşnikof silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ofis Mahallesi’ndeki Tipi Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin bahçede voleybol oynadığı bir sırada, cezaevi yakınlarındaki 4 katlı bir binanın üst katından, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saat 17.30’da meydana gelen silahlı saldırıda, Vehbi Ürün adlı mahkum, kafasına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı.

Saldırı sırasında çıkan kargaşada 1 mahkum ve 1 asker de hafif yaralandı. Ağır yaralı mahkum Vehbi Ürün, Silopi Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Diyarbakır’a sevk edildi.

Saldırı sonrası polisin çevrede yaptığı operasyonda, olayda kullanılan 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silahı ele geçirirken, olayla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Polis ve jandarma olayla ilgili cezaevi çevresinde sıkı güvenlik önlemi alarak, kimseyi yaklaştırmadı.


Kaymakam: Husumetten kaynaklanmış

Silopi Kaymakamı Bünyamın Yıldız ve Jandarma Komutanı Binbaşı Atamer Yeşil, cezaevine gelerek yetkililerle görüştü. Kaymakam Bünyamin Yıldız, cezaevine gitmeden önce yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayının husumetten kaynaklandığını belirerek, "Cezaevinin yakınlarındaki 4 katlı bir binadan cezaevindeki bahçedeki mahkumlara ateş açılmış. 1 mahkum ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Şırnak’ta bulunan İçişleri Bakanı Osman Güneş de valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Olay çok taze, üzerindeler. Cumhuriyet Başsavcımız ilgileniyor. Saldırıda kullanılan silahlarla yaralanan bir kişi var. Ölü yok. En son il jandarma komutanımızın vali beye arz ettiği bilgi bu" dedi.

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