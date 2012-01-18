Silopi'de Jandarma Tabur Komutanlığı'nda faili meçhul araması

T24 - Güneydoğu’da 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak’ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi’ndeki Jandarma Tabur Komutanlığı’nda faili meçhul kazısı yapılmaya başlandı. 1993 yılında taburda görev yapan bir askerin ifadesiyle başlayan soruşturma kapsamında, 6 kişinin gömüldüğü iddia edilen tabur içindeki bölgede bir savcı denetiminde kazı yapılmaya başlandı.



Silopi’nin Görümlü Beldesi’nde bulunan Jandarma Tabur Komutanlığı’nda 1993 yılında askerlik yapan bir kişi, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 1993 yılında 6 köylünün PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp tabura getirildiğini ve ayaklarına kurşun sıkıldıktan sonra bir cipin arkasına bağlanıp sürüklenerek öldürüldüğünü ve tabur bölgesinde bir yere gömüldüklerini anlattı. Söz konusu asker, 6 kişinin gömüldüğü yerle ilgili de cizdiği krokiyi savcılığa teslim etti.



İfade üzerine soruşturma açan savcılık, görgü tanığı kişi ile Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı’na dün giderek olay yerinde keşif yaptı ve 6 kişinin gömüldüğü yer olduğu iddia edilen bölgenin kazılmasına karar verdi.



Hürriyet'in haberine göre; savcılığın bu kararı üzerine dün keşif yapılan bölgede bugün faili meçhul kazısı yapılmaya başlandı. Kazı Silopi Cumhuriyet Savcısı deneteminde yapılırken, kazıya olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Şırnak Barosu’ndan bir avukat hazır bulundu.

Kayıp 6 köylüden 19 yıldır haber alınamıyor



Görümlü Beldesi kırsal kesiminde 13 Mayıs 1993 tarihinde çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmadan bir gün sonra Görümlü’ye bağlı Derecik Mezrası’ndan gözaltına alınan 6 kişiden 19 yıldır haber alınamıyordu.





