-SİLOPİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ SİLOPİ (A.A) - 19.04.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda bir polis memuru ile BDP Silopi İlçe Başkanı hafif şekilde yaralandı. Aralarında Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu'nun da bulunduğu BDP'li bir grup, 2 yaşındaki Elif Güngen'in geçtiğimiz günlerde biber gazı fişeğiyle yaralanması ve YSK'nın bazı bağımsız adayların adaylıklarını veto kararını protesto etmek için BDP İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Burada BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış tarafından yapılan açıklamanın ardından dağılan gruptan bazı kişiler, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis göstericilere basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında bir polis memuru ile BDP Silopi İlçe Başkanı Alkış hafif şekilde yaralandı.