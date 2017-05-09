Silopi'de iki çocuğu panzerle ezerek öldüren polis tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Mayıs tarihinde girdiği evde 6 ve 7 yaşlarında iki kardeşin ölümüne neden olan polis panzerinin sürücüsü tutuklandı.

Evin içine giren polis panzeri karşı tarafa kadar ilerleyen panzer, duvar ve kolonları yıkarken, yer yatağında uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ile kardeşi 6 yaşındaki Furkan'ı ezerek öldürmüştü.

Silopi'de polis panzerinin çarptığı ev

Silopi'de, Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakta 4 Mayıs gecesi saat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım'ın evine çarparak içeri girmişti. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden olmuştu.

"Polis alkollüydü" iddiası

Mahalle sakinleri polis panzerini kullanan kişinin alkollü olduğunu iddia etmişti. Kazaya neden olan polis panzerinin MHP İlçe Binası’nı korumakla görevli olduğu belirtilmişti. Cumhuriyet Savcılığı, 2 çocuğun ölümüne neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Amcası olay anını anlattı

İki kardeşin amcası Suat Yıldırım (31), olay anını şöyle anlatmıştı:

"Ağabeyim Mesut, yengem ve odada oturuyorduk. Çocukları saat 23.00 gibi uyutmuştuk. Salonda yer yatağında yatıyorlardı. Deprem gibi bir ses geldi. Bomba patladı sandık. Hemen salona geçtik. Araç evin içine girmişti. Polisler aracın içinde yoktu. Çıkıp gitmişler" diye konuştu.

Anne: Çocuklarımı görmek istediğimde polis, silah doğrulttu!

Silopi’de polis zırhlı aracının girdiği evde ölen 2 çocuğun annesi Nesime Yıldırım, “Polisler çocuklarımın altında kaldığı betonu kaldırmaya yardım etmediler. 5-6 polis ‘Bir şey yok korkma’ diyorlardı” diye o anları anlatırken, babaanneleri Ayşe Yıldırım ise, “Biz çocuklarımızın cenazelerini kaldırırken polisler çay ve kahve içiyordu” diye konuştu.

Yaşamını yitiren çocukların annesi Nesime Yıldırım, yaşananlarla ilgili konuştu. “Allah’ın verdiği bela güzeldir, zalimlerin değil” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Üç çocuğum ile yan odadaydık. Aniden yüksek bir sesin gelmesiyle yerimden kalktım. Odaya yöneldiğimde bütün duvarın yıkıldığını ve çocuklarımın altında olduğunu gördüm. İnleme sesleri yükseliyordu. Betonu kaldırdığımda Muhammet’imi gördüm. Daha sonra Furkan’ı da komşularımız kaldırdı yerden” ifadelerini kullandı.

Panzerin eve girmesi sonrasında kaçarak uzaklaşan polisleri gördüklerini söyleyen Yıldırım, “Polisler de oradaydı. Betonu kaldırmamda yardım etmediler. Sadece ‘Bir şey yok korkma’ diyorlardı. Nasıl bir şey yok? Ciğerim yandı. Evimiz yıksalardı keşke ama ciğerimi yakmasalardı. Devletin böyle yapmaya hakkı var mıydı? Dar sokakta ne işleri vardı? Beş ya da altı polis araçta vardı ama bir kişiden bahsediyorlar” dedi.

Hastaneye gittiklerinde polislerin kötü muamelesinin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, “Çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Silahları bize doğrultarak, ‘Eğer bir şey yaparsanız silah kullanırız’ dediler. Hem çocuklarımız öldürüyorlar hem de silahlarını bize doğrultuyorlar. Vali de gelip ‘Kader’ diyor. Ben sağ olduğum sürece bunun peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitiren kardeşlerin babaannesi Ayşe Yıldırım da, ölüme ve sonrasındaki açıklamalara tepki göstererek, şunları söyledi:

“Bunu yapanların yanına kâr kalmasın. Biz cenazelerimizi kaldırırken, evin yakınındaki polisler çay ve kahve içiyordu.”

Valilik "alkol" iddiasını yalanladı

Valilik, polislerin alkol iddiasını yalanlamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gece saat 00.30’da,b ir polis aracının, bir vatandaşımızın evinin duvarına çarpması sonucu iki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir"

HDP’den açıklama

HDP'den de konuya ilişkin olarak şu açıklama yapılmıştı:

Silopi’de dün gece saatlerinde, polislerin sürdüğü Akrep tipi zırhlı araç, bir evin duvarını yıkarak evde uyuyan iki çocuğun ölümüne sebep olmuştur.

7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın öldürülmesine dair şu ana kadar yetkililer tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır. İki çocuğun vahşice öldürülmesi adeta örtbas edilmeye çalışılmakta, normalleştirilmek istenmekte, “kader” denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı’na ve Valiliğe soruyoruz, görgü tanıklarının iddia ettiği üzere, Akrep aracını kullanan polislerin sarhoş olduğu doğru mudur? Bu polisler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

Polisler tarafından öldürülmüş olan Uğur Kaymaz’dan, Nihat Kazanhan’dan, Tevriz Dora’dan, Berkin Elvan’dan ve ismini sayamayacağımız kadar çok nice çocuktan biliyoruz ki, hiçbir çocuğun öldürülmesi “kaza” ya da “kader” denilerek açıklanamaz, hafifletilemez, normalleştirilemez.

Bu olayın sorumluları hakkında derhal yasal işlemler başlatılmalı ve kamuoyu vicdanı ile evrensel hukuk kuralları çerçevesinde adalet sağlanmalıdır.

Bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururken, Muhammet ve Furkan Yıldırım için rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Diyarbakır Barosu: Tüm çocuklardan özür dileriz…

Diyarbakır Barosu yaptığı açıklamada "barış ve huzur dolu bir dünya yaratamadıkları, çatışmaları bitiremedikleri için polisin ezerek öldürdüğü Muhammet ve Furkan kardeşler ile tüm çocuklardan özür dilediğini” duyurdu. Baro, ayrıca yaşanan olayın her aşamasını takip edeceklerini belirtti.

Baronun internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle:

03.05.2017 tarihinde saat 23:50’de Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerinde uyudukları sırada panzerin evlerine girmesi sonucu 2 çocuk, Muhammet ve Furkan kardeşler hayatını kaybetmiştir.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak her zaman belirttiğimiz üzere; silahların ve çatışmaların en büyük mağdurları çocuklardır. Silopi ilçesinde yaşanan son olay da bu durumun devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Bütün siyasi ve politik kavgalardan, silahlardan ve çatışmalardan uzak tutulması ve onlara barış içinde bir dünya yaratmamız gereken çocuklar tarafı olmadıkları çatışmalar nedeniyle ölmeye devam ediyor.

Diyarbakır Barosu ve Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların barış ve huzur dolu bir dünyada yaşamaları için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimizi, bu üzücü olayın her aşamasının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Biz geride kalanlar; barış ve huzur dolu bir dünya yaratamadığımız, çatışmaları bitiremediğimiz, onların kahkahalarını çaldığımız, oyunlarını eksilttiğimiz için Muhammet ve Furkan kardeşlerden ve tüm çocuklardan özür diliyoruz.

Silopi’de öldürülen çocuklar için Meclis'te araştırma talebi

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gecesi polislerin kullandığı akrep tipi zırhlı aracın bir evin duvarını yıkarak evde uyuyan iki çocuğun ölümüne neden olduğu olayın sorumlularının tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için araştırma önergesi verdi.

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