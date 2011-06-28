Silopi'de göstericilere bayrak açan polis: Bayrak yanacağına biz yanalım

T24

Bayrağı yakacaklardı

‘Bize molotof attılar’

‘Provokatör değiliz’

Vatan'da İlker Akgüngör imzalı habere göre, geçen Cumartesi, Şırnak’ın Silopi ilçesi YSK’nın Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürmesini protesto edilmesi sırasında savaş alanına döndü. Polisin gaz bombaları ve basınçlı su sıktığı gruplar, havai fişekler, molotof kokteyli ve taşlarla karşılık verdi. Olaylar sırasında elinde Türk bayrağı tutan sivil bir polis öne çıktı. Polisin bayrağı yanında getirdiği ve protestocuları provoke ettiği iddia edildi.Şırnak’ta görev yapan ve olayların tırmanmasında rolü olduğu öne sürülen polis yaşadıklarını ve provokasyon iddialarını anlattı: “Biz göstericilere müdahale sırasında zırhlı Shortland aracımızla molotof atım mesafesine kadar yaklaşmadan müdahale ediyorduk. Göstericilerin attıkları molotofların çoğu aracımıza isabet etmedi. Ancak daha sonra bir evin çatısındaki göstericilere baktığımızda ellerinde bir Türk bayrağı olduğunu gördük. Bayrağı bize doğru açıp gösterdikten sonra yakmaya çalıştılar. Ancak bayrak ıslak ve çamurlu olduğu için başaramadılar. Bu sırada aşağıda bulunan göstericiler çatının üstündeki gruba bir şeyler söyledi. Sonrasında siyah giyimli, yüzü kapalı bir şahıs Türk bayrağını aşağıdaki göstericilere attı.”“Aşağıda bulunan ve bayrağı alan yüzü maskeli eylemci bayrağı yerden aldı ve aracımıza doğru yürümeye başladı. Bayrağı elinde tutan gösterici kendilerinin kurduğu barikatın iç tarafında bayrağı göreceğimiz şekilde diz hizasında açtıktan sonra kırıştırıp yere attı. Bizlere de bayrağı gelip almamız için eli ile işaret etti. Ancak bayrağı bıraktıkları yer molotof menzili içerisindeydi. Biz buna rağmen yanımızdaki arkadaşlarımızla ‘bayrak yanacağına biz yanalım’ dedik ve aracımızı yerdeki Türk bayrağını almak için barikatın ilerisine doğru sürdük. Araçtan inip bayrağı alacağımız esnada aracımıza molotof isabet etti. Zırhlı Shortland’ın önü tutuştu. Bunun üzerine geri çekilmek zorunda kaldık.”“Aracımızı TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) yardımı ile söndürdükten sonra tekrar denemeye karar verdik. Bu sefer aracımızı geride bırakıp bir arkadaş ile beraber yaya olarak gaz tüfeklerimizi kullanarak gösterici grubu püskürttükten sonra bayrağa doğru koşarak bayrağı yerden aldım. Su ve çamurunu silkeledikten sonra bayrağı aldığımı bilmeleri için havaya doğru kaldırıp göstericilere doğru tuttum. Bayrağı öptükten sonra geri çekilerek araca bindim. Akşam eve geldiğimde ilk işim bayrağı yıkamak oldu. Biz yanımızda bayrak taşımıyoruz. Nerede görev yaptığımızı biliyoruz. Bayrak taşıyıp göstericileri provoke etmek gibi bir şeyi asla yapmayız.”