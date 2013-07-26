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Silopi'de gerginlik: 1 polis yaralandı

Silopi'de BDP'nin düzenlediği 'Hükümet adım at' yürüyüşünün ardından gerginlik yaşandı, 1 polis yaralandı

26 Temmuz 2013 08:50

 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde BDP'nin düzenlediği 'Hükümet adım at' yürüyüşünün ardından gerginlik yaşandı. BDP ilçe binasına yürümek isteyen grubun önünü polis kesti. Yürüyüşün izinli kısmının bittiğini ve grubun dağılması gerektiğini söyleyen polis ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli bir tartışma gerçekleşti. Yürüyüşe katılanlar, BDP ilçe binasının önünde basın açıklaması yaparak dağıldı.
Açıklamanın ardından bir grup gösterici Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka kısmındaki nöbetçi kulübesine geldi. Kulübeye patlayıcı ve molotof atan göstericilere polis müdahale etti. Yaşanan olaylarda bir patlayıcının önünde patlaması nedeniyle Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Aşir Yıldız, yaralandı. Göğsünden yaralandığı öğrenilen Yıldız, Cizre İlçesi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis, saldıranları gaz bombası kullanarak dağıttı. Ara sokaklara kaçan saldırganlar izlerini kaybettirirken, polis yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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