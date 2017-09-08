Silopi'de cinsel istismar suçlusu servis şoförlerinin aracı trafikten men edilecek

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde okul güvenliği toplantısında konuşan Kaymakam Savaş Konak, okul servis şoförleri arasında cinsel istismar suçuna karışmış kişilerin bulunması halinde araçlarının trafikten men edileceğini söyledi.

Silopi’de 2017-2018 güvenlik okul güvenlik toplantısı, Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Silopi Kaymakamı Savaş Konak’ın başkanlık yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Er, Jandarma Yüzbaşı Ender Arslan, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Savaş Konak, okul servis şoförleri ile araç sahiplerinin cinsel istismar ve yüz kızartıcı suçlara karışmamış kişilerden seçileceğini söyledi. İstanbul’un Ümraniye İlçesi\'nde yaşanan servis şoförlerinin kavgası ve cinsel istismar sabıkalı şoförlerin karıştığı olayı hatırlatan Kaymakam Konak, \"Şoför listeleri ve araç sahiplerinin listelerini emniyet ve jandarmaya vereceğiz. Mümkün mertebe bunların içinde, bu kişiler kullanıyorsa araçları trafikten men edilecek. Kooperatif başkanı da takibini yapacak, biz de emniyet ve jandarma olarak takibini yapacağız. Sonuçta çocuklarımızı teslim edeceğimiz kişilerin güvenli kişiler olması lazım, bu çok önemli\" dedi.

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