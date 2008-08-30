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Yaşam

Silopi'de bir asker, iki arkadaşını şehit etti

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Hisar Taburu'nda, cinnet geçirdiği belirtilen er Hacı Demir, nöbet tutan Jandarma Çavuş Zekeriya Demirkaya ile Jandarma Er Erhan Boz'a ateş ederek ö

30 Ağustos 2008 03:00

Edinilen bilgiye göre, Silopi İlçesindeki Hisar Taburu'nda cinnet geçirdiği belirtilen er Hacı Demir, nöbet tutan Jandarma Çavuş Zekeriya Demirkaya ile Jandarma er Erhan Boz'a ateş ederek öldürdü.  

 

Zekeriya Demirkaya'nın cenazesinin memleketi Sivas'a, Erhan Boz'un ise Zonguldak'a gönderileceği bildirildi.



Erhan Boz'un Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oturan ailesinde büyük üzüntü...

 

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığından yetkili bir subay, Alaplı'da oturan Boz ailesine oğullarının şehit olduğunu haber verdi.

 

Anne Gülten Boz, sinir krizi geçirmesi nedeniyle Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak bir süre tedavi altında tutuldu. Daha sonra evine gönderilen Gülten Boz'un yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı, zaman zaman da sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu ifade edildi.

 

Alaplı Kaymakamı Aydın Memük, Belediye Başkanı Ekrem Yazıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Ersöz de, Erhan Boz'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu 



Demirkaynak'ın Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki ailesi yasa boğuldu


 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde cinnet geçiren bir askerin açtığı ateş sonucu şehit olan Topçu Piyade Çavuş Zekeriya Demirkaynak'ın (29) da, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki ailesi olayın üzüntüsünü yaşıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terhisine 75 gün kala şehit düşen Jandarma Çavuş Zekeriya Demirkaynak'ın ilçe merkezi Rıfat Öçten Mahallesi'nde yaşayan yakınları yasa boğuldu. Oğlunun şehit düştüğünü öğrenen anne Selvinaz Demirkaynak, fenalaşınca sağlık kontrolü altına alındı.

Şehidin evi ve Altınyayla ilçesi bayraklarla donatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan ve aynı zamanda AA Altınyayla Yurt muhabiri olan şehidin ağabeyi Hasan Demirkaynak, 9 kardeş olduklarını, ziraat teknikeri olan kardeşinin vatani görevini Kırklareli'nde yaptığını, geçici görevle Silopi'ye gittiğini söyledi.

Kardeşiyle 1 gün önce telefonla görüştüğünü, durumunun iyi olduğunu söylediğini anlatan Hasan Demirkaynak, Osmaniye'de bulunan babası Hamdi Demirkaynak'ın da olayı haber alınca ilçeye geldiğini ifade etti.

Demirkaynak, kardeşinin cenazesinin yarın, Altınyayla Büyük Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından, Rıfat Öçten Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceğini kaydetti.

Bu arada, şehit Zekeriya Demirkaynak'ın özel olarak hazırladığı, fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslediği internet sitesi dikkat çekti.



Teskeresi için kalan sürenin gün, saat, dakika ve saniye olarak otomatik şekilde gösterildiği "www.zekeriya.org" adresindeki siteye, Demirkaynak'ın şehit olduğu haberi üzerine "Şehit Ölmez, Vatan Bölünmez. Yastayız" yazısı konuldu.

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