Silopi Kaymakamlığı'na el bombası atıldı

Silopi ilçesinde molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı saldırılılarla ilgili gözaltına alınan zanlıların nöbetçi mahkemede yargılandıkları sırada kaymakamlık binasına atılan el bombası 1'i polis 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı saldırılılarla ilgili düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlının nöbetçi mahkemede yargılandığı sırada kaymakamlık binası önünde bekleyen zanlı yakınlarının bulunduğu bölgeden yüzü kapalı bir kişi hükümet konağına el bombası attı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk büstünün önüne düşen el bombasının patlaması sonucu vücuduna şarapnel parçaları isabet eden polis memuru E.Y ve orada bulunan vatandaşlardan C.P yaralandı.

Yaralılar Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekleyen vatandaşlar oradan uzaklaştırıldı.

Emniyet güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.