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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat yedinci gününde

Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor

24 Eylül 2017 22:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, yedinci gününe girdi.

Dün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, sahada manevra yaptı.

Askerler ilk kez zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı, güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.

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