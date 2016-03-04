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Silopi Belediye Eş Başkanı tutuklandı

Emine Esmer, 23 Şubat'ta gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

04 Mart 2016 18:17

Şırnak'ın Silopi ilçesi Belediye Eş Başkanı Emine Esmer ile şoförü Cemal Yiğit tutuklandı. Daha önce gözaltına alınan esmer adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, sabah saatlerinde Silopi Belediyesi binasında gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı Emine Esmer ile şoförü Cemal Yiğit, emniyetteki işlemlerin ardından Cizre'ye sevk edildi. 23 Şubat'ta gözaltına alınarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen ancak mahkeme tarafından "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan Esmer ve Yiğit, Silopi Savcılığı'nın itirazı üzerine en yakın Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Cizre Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Eşbaşkan Esmer ile belediye personeli Yiğit, "Örgüt üyesi olmak", "Görevi kötüye kullanmak", "Örgütsel faaliyetlerde bulunmak" ve "Kamu malını örgüt faaliyetlerinde kullandırmak" iddiaları ile tutuklanarak, Şırnak Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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