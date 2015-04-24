Sillyon antik kenti çöplük olmasın!

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Sillyon antik kenti, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamasına rağmen bakımsızlık ve ihmal yüzünden adeta çöplüğe döndü. Perge ve Aspendos arasında yer alan Sillyon’un girişinde ve gezi parkurlarında düzenleme yapılması gerektiğini belirten yöre halkı, bozuk parkurların ziyaretçileri tehlikeye soktuğunu söylüyor.

Atlas dergisinde yer alan habere göre, Serik’e bağlı Yanköy Mahallesi’nde bulunan Sillyon, özgün konumuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Dik bir yamacın üzerindeki yerleşimiyle dikkat çeken, Antalya’ya sadece 30 kilometre uzaklıktaki, Perge ve Aspendos’un tam ortasında yer alan Sillyon, yıllardır çözülemeyen çevre düzenlemesi sorunu yüzünden ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.

Yöre halkı yetkililerden defalarca söz aldı, ama...

Girişteki çöplük görünümünün, ahır olarak kullanılan yapıların antik kente yakışmadığını dile getiren yurttaşlardan Ramazan Kocagöz, gezi parkurlarındaki taşların temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Yürüyüş alanlarının bozuk olması ziyaretçileri tehlikeye sokuyor. Antik kent içerisinde bilgilendirme ve yön levhaları da bulunmuyor. Ayrıca girişteki kötü görünüm tepki çekiyor” dedi. Antik kentte çevre düzenlemesi yapılması konusunda yetkilileri defalarca uyardıklarını söyleyen Kocagöz, “Bakanlardan, milletvekillerine her gelen yetkili sorunun çözülmesi konusunda söz verdi, ama yıllardır somut bir adım atılmış değil. Sillyon’un bu ayıptan bir an önce kurtarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne dek, yalnızca yüzey araştırması yapıldı

1969 yılında kayma sonucu tiyatro ve Odeon gibi yapıların göçtüğü Sillyon’da günümüze ulaşan sağlam yapıların arasında Selçuklular döneminden kalma kubbeli cami de dikkat çekiyor. Bugüne kadar yalnızca yüzey araştırması yapılan antik kentte kazı yapılmadığı için çevre düzenlemesi de bulunmuyor. Uzmanlara göre Antalya’da benzeri durumda olan pek çok antik kent gibi Sillyon’da da ziyaretçilerin sorunsuz gezilebilmesi için geçici bir düzenlemeyle alanın ıslah edilmesi gerekiyor.