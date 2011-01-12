-SİLİVRİ'YE 720 PERSONEL ALINACAK İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Silivri ceza ve infaz kurumlarına 20'si kadın 720 personel alınacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Silivri Adliyesinde oluşturulan komisyona verilen izin uyarınca yapılacak sınav sonucunda, kadrolu infaz ve koruma memurluğu, kadrolu cezaevi teknisyenliği, sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu, sözleşmeli cezaevi katipliği, sözleşmeli cezaevi şoförlüğü, sözleşmeli cezaevi teknisyenliği görevleri için 20'si kadın 720 kişi alınacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 70 ve üzerinde puan almış, lise ve üniversite mezunu 3 bin adayın katılacağı sınav için şu ana kadar bin kişi müracaat etti. Sınav için son başvuru tarihinin 14 Ocak 2011 olduğu bildirildi.