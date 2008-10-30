Silivrili cezaevini istemiyor



Silivrililer, "yoğurdu ve bostanıyla ünlü ilçenin" bir cezaevi adıyla anılmasından rahatsızlık duyuyor.

Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, ilçenin bir cezaevi adıyla anılmasını istemediklerini belirterek, "Metris Cezaevi nasıl bulunduğu bölgenin ismiyle anılıyorsa biz de bu cezaevinin Silivri Cezaevi olarak anılmasını istemiyoruz. Burası Kınalı bölgesi, Kınalı Cezaevi olsun" dedi.

Cezaevinin imaj açısından ilçeye olumsuz yansımaları olduğunu belirten Turan, şunları söyledi:

"İnsanlarımızda bir rahatsızlık var. Biz bu cezaevinin Silivri Cezaevi olarak anılmasını istemiyoruz. Ekonomik açıdan da cezaevinin ilçeye çok olumlu katkısı olduğu söylenemez. Cezaevine gelen mahkum yakınlarının bir çoğu Silivri'ye uğramadan gidiyor. Ancak yüzde 15-20'si esnaftan alışveriş yapıyor."



Üniversiteyi tercih ederdik



Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tabakoğlu da cezaevi ilk gündeme geldiğinden beri Silivri halkı ve oda olarak bunun karşısında olduklarını ifade etti.

Tabakoğlu, Silivri'nin bir cezaeviyle anılmasını hiçbir zaman istemediklerini belirterek, "Silivri isminin bir cezaevi yerine üniversiteye verilmesini arzu ediyorduk. Cezaevi imajının Silivri'ye getireceği olumsuzlukları en aza indirmek için sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalar yapmak zorundayız. 3 yıldır düzenlediğimiz yoğurt festivalinden ayrı olarak gelecek yıl

Ahilik Haftası'nı da geniş bir platformda kutlayacağız" dedi.