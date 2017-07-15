Silivri'den mesaj var: Bizim başımız dik hiç eğilmedik

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet ve Sözcü yazarlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını ziyaret etti.

CHP’li vekil Arslan, Silivri izlenimlerini Cumhuriyet'e şöyle paylaştı:

“13 Temmuz’da, Silivri Cezaevi’nde haksız olarak tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarları ve yöneticilerinden Ahmet Kadri Gürsel’i, Akın Atalay’ı, Mehmet Murat Sabuncu’yu, Ahmet Şık’ı, Güray Tekin Öz’ü, Turhan Günay’ı, Musa Kart’ı, Önder Çelik’i, Bülent Utku’yu, Hakan Kara’yı, Mustafa Kemal Güngör’ü, Yusuf Emre İper’i ziyaret ettim.

Tutuklu arkadaşların sağlık durumları iyidir. Şikâyet ettikleri konular; haksız tutuklamalar ile geciken adalettir.”

Murat Sabuncu: Başımız dik, şimdiye kadar hiç eğilmedik. Hiçbir suçumuz yok, haksız yere tutuklandık. Biz gazeteciyiz, ayın 24’ündeki duruşmada gazeteciliği savunacağız.

Kadri Gürsel: Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bardağı taşıran son damla olmuştur. Bunun sonucunda, Türkiye’de demokrasi tarihinin en kalabalık kitle eylemi olan Adalet Mitingi gerçekleştirildi. Unutulmasın ki, o taşan bardağı dolduran damlaların arasında biz Cumhuriyet gazetesi tutukluları da varız. İktidara düşen görev, sokağa dökülen adaletsizlik öfkesini büyütmek yerine, adaletsizlikle doldurduğu bardağı boşaltmak, yani halkın acil adalet talebini karşılamaktır.

Musa Kart: Bir hukuk devletinde insanlar yargılanmadan cezalandırılamazlar. Ama bizde tam tersi oldu. Dokuz aydan beri sürdürülen tutukluluk hali peşin cezaya dönüşmüştür. Evet bu ağır bir mağduriyettir ancak ülkemizde daha büyük mağduriyetler yaşanıyor.

Emre İper: Bizdeki adalet duygusuyla bir yere gelenler, adaleti çiğneyerek bizi susturmaya ve yok etmeye çalışıyorlar.