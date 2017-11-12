Silivri'den mesaj: Adalet nöbetini onurla tutuyoruz

CHP’li Atila Sertel, tutuklu Cumhuriyetçileri ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 25-26 Aralık’taki duruşmada da gazeteciliği savunacaklarını söyledi. Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da “14 aydır adalet nöbetini onurumuzla tutuyoruz” dedi.

CHP Milletvekili Atila Sertel, Cumhuriyet gazetesi tutuklularını Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile ayrı ayrı görüşen Atila Sertel, üçünün de moral ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Uzun tutukluluk sürelerinin cezaya dönüştüğünü söyleyen CHP İzmir Milletvekili Sertel, “Cumhuriyet gazetesi davasında iddianame ancak 156 gün sonra hazırlandı. 9 ay sonra hâkim karşısına çıkabildiler. Tutukluluk süresi bir yılı aştı. Mahkeme heyetinde üç kişiden bir şerh koyuyor, kendi aralarında dahi bölünmüş durumdalar. Bölücü bir hukuk var. Uzun tutukluluk süresi cezaya dönüşmüş durumda ve soruyorum: Ey hukuk neredesin” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın “Biz gazeteciyiz ve gazetecilik yapmaya” devam edeceğiz mesajını verdiğini belirten Sertel, Atalay’ın 25-26 Aralık’taki duruşmada da gazeteciliği ve gazetecilik ilkelerini savunmaya devam edeceklerini söylediğini aktardı. Sertel’in verdiği bilgiye göre Atalay, “Benim için önemli olan Cumhuriyet gazetesinin yaşaması, gazetenin kamuoyunu aydınlatmaya ve toplumla buluşmaya devam etmesidir. Nadir Nadi’den bu yana Cumhuriyet gazetesinin bütün çalışanları aynı duyarlılık içindedir” mesajı gönderdi.

Ne mutsuzuz ne de umutsuz

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun bu göreve başladıktan iki ay sonra tutuklandığını hatırlatan Atila Sertel, Murat Sabuncu’nun kıdeminin 2 ayını gazetede, 14 ayını ise cezaevinde tamamlamak zorunda bırakıldığını söyledi. “Murat Sabuncu ağzından şu sözlerin yazılmasını istedi” diyen Sertel, şunları söyledi: “Hakikaten ciddi bir iradeyle mesleğimize ve gazetemize sahip çıkacağız. 14 aydır tutukluyuz. Bu 14 ay içerisinde ne mutsuz olduk, ne mutsuzuz ne de umutsuzuz. Adalet nöbetini onurumuzla tutuyoruz.”