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Silivri'den mesaj: 24 Temmuz'da savunma değil sorgulama yapacağız

CHP'li Türkmen, Silivri Cezaevi'nde tutuklu Cumhuriyetçileri ziyaret etti

12 Temmuz 2017 12:18

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarları Kadri Gürsel, Musa Kart, Turhan Günay ve Ahmet Şık’ı ziyaret etti. Cumhuriyet yazar ve çizerleri 24 Temmuz’daki duruşmada suçsuz oldukları için savunma yapmayacaklarını, neden tutuklu olduklarını sorgulayacaklarını söyledi.

Türkmen,“ Bir hukukçu olarak içerideki durumu çok iyi biliyorum. Onlarla siyasetten ziyade güncem konularla ilgili konuştuk. Onlara bu karanlık günlerinde mutlaka gececeğini söyledim” dedi. Elif Doğan Türkmen ile dışarıya mektup gönderen yazar ve çizerler şunları söyledi.

Kadri Gürsel: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis beyin tutuklanmasının bardağı taşıran damla olduğunu söylemişti. Bizde bardaktaki diğer damlalarız. O bardağın dolmasına neden olan damlalardan biri de bizleriz. İstanbul’a yapılan yürüyüş ve Maltepe’deki mitingte bütün insanların ortak enerjisinin adalet olduğunu gördük. Bütün bu durumda bizimde payımızın olduğunu düşünüyorum. Adalet yürüyüşünden önce bu ülkeyi terk etmek isteyen, bu ülkede çocuk yetştirmem diyenler içinde bir ümit doğdu. Bu insanların kararlarını da yeniden gözden geçireceklerini düşünüyorum. Herkes oraya kendi isteğiyle ve gönüllü olarak geldi, bu çok değerli ve kıymetli. Bu gerçeğin Türkiye’yi yönetenler tarafından da görülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Musa Kart: 24 Temmuz’daki duruşmaya hazırlanıyoruz ve biz suçlu değiliz. AKP iktidarı ve hükümetin bu tutuklamalarının asıl gerekçesi bizim muhalif yapımız . Ama biz gazeteciyiz ve elbette yanlış gördüğümüz ve eksiklikleri dile getrmemiz lazım. Hükümete yapmış olduğumuz eleştirilere karşı tahammüleri olmadığı için tutukluyuz. 24 Temmuz’daki duruşmada biz suçlu olmadığımız için savunma yapmayacağız. Neden tutuklu olduğumuzu sorgulayan bir konuşmamız olacak.

Ahmet Şık: Bu adalet yürüyüşü ile CHP çıtayı yükseltti. Bundan sonra bu çıta aşağı düşürülmemeli.Yapılacak olan yeni şeylerle bu çıtanın yükseltilmesi gerekir. Biz ülkemiz için buradayız ve muhalif kimliğimizden sıkıntı duymuyoruz. Adalet yürüyüşünün ardından Türkiye eski Türkiye değil.

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