Silivri'den 'Cumhuriyet iddianamesi' yorumu: Hukuk enkazının somut örneği

Cumhuriyet yazar, çizer ve yöneticileri, gözaltılardan 5 ay sonra tamamlanan iddianamenin Silivri’ye ulaşmasının ardından ilk tepkilerini CHP Eskişehir Milletvekili Umut Çakırözer ile paylaştı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, “Başımız dik giriyoruz, iddianame çıktığında bunu göreceksiniz, demiştik. Şimdi iddianame ile herkes bunu gördü” dedi. Bülent Utku, “Skandal iddianame” yorumunu yaparken, Kadri Gürsel “Muğlaklıkla hakkımızda suç isnadı oluşturuluyor” dedi.

Cumhuriyet yöneticilerinin tepkileri şöyle:

"‘Başımız dik’ dedik, herkes gördü"

Murat Sabuncu: Tutuklanırken biz okurlarımıza “Başımız dik giriyoruz, iddianame çıktığında bunu göreceksiniz. Sadece gazetecilik yaptık ve gazetecilik suç değildir” demiştik. Şimdi iddianame ile herkes bunu gördü. Basın ve ifade özgürlüğünü sadece kendimiz için değil, herkes için istediğimizi bir kere daha vurguluyoruz. Özgür günlerde ve en kısa sürede okurlarımızla kucaklaşmayı bekliyoruz.

"Hukuk enkaz haline geldi"

Bülent Utku: Skandal iddianame. Hukukun enkaz haline geldiğinin en somut göstergesi. Boşu boşuna yattık ve yatırıyorlar. Haksız tutuklamaların siyasi olması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde belirtilen “insanlığa karşı suç” gündeme gelir. Bu suçta da zamanaşımı yoktur.

"Karakter suikastı yapılıyor"

Kadri Gürsel: Dün iktidara yakın gazetelere sızdırılan haberlerde benim 92 ByLock kullanıcısıyla irtibatım olduğu şeklinde haberler yer aldı. Bu haberlerin yayımlanmasındaki maksat, bana karakter suikastı düzenlemekten başka bir şey değildir. Hakkımda olmayan suç delili yaratılmak istenmektedir. Burada yargıya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yapılması gereken en iyi, en doğru hareket kamuoyunu yanıltmak yerine; söz konusu hatlar ile isnat edilen irtibatın niteliğinin bir an önce açıklanmasıdır. Bu kişiler telefonla sms mi atmışlar, onlar mı bizi aramış, biz mi onları aramışız; bunun sadece benim için değil tüm Cumhuriyet gazetesi tutukluları için bir an önce yapılmasını talep ediyorum.