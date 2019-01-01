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SİLİVRİ'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) Silivri'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı

01 Ocak 2019 04:59

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri\'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahilde toplanan vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı\'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, “2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsin\" dediler.     

Görüntü dökümü:
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-Sahilde vatandaşlarla röportaj 
-Havai fişek gösterileri
-Sahilin havadan görüntüsü
 

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