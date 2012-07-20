Silivri'de yargı fırtınası esiyor!

Cezaevi Komutanı ile İl Jandarma Komutanı hapis cezası aldı. İlçe Emniyet Müdürü'ne verilen ceza ise ertelendi. Davalardan bezen yetkililer de 2 cumhuriyet savcısını şikâyet etti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Silivri'de çeşitli kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar son günlerde adliyeden çıkamaz hale geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Silivri Cezaevi Komutanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün de bulunduğu kamu görevlileri hakkında çeşitli gerekçelerle dava açtı. Cezaevi Komutanı ve Jandarma Komutanı 2.5 yıl hapse çarptırıldı. Emniyet Müdürü hakkındaki 2.5 aylık hapis cezası ertelenirken Milli Eğitim Müdürü'nün yargılaması ise başladı. İşte bürokratları neredeyse çalışamaz hale getiren gelişmeler:

3 ayda 25 soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Silivri 7 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda çete suçundan yatmakta olan Özgür Balcan'ın cenaze izni sırasında özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle 6 rütbeli jandarma personeline, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasına çarptırılan rütbeliler arasında İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu ve Cezaevi Komutanı Binbaşı Ümit İlbayı da bulunuyor.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Kılıç hakkında ise açılmış bir dava var. Kılıç hakkında çeşitli suçlamalardan açılan onlarca soruşturma da bir yandan yürütülüyor.

Son 3 ayda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Cezaevi Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı Tabur personeli hakkında 13, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı hakkında ise 12 olmak üzere toplam 25 soruşturma açıldı.

Silivri Emniyet Müdürü Ender Sevim ve Yardımcısı Atalay İşcan ise savcılıkça gönderilen bir talimat yazısına geç cevap verdikleri gerekçesiyle görevi ihmalden yargılandı. Yargılama sırasında evrakın savcılık kalemince geciktirildiği belirlense de iki müdüre görevi ihmalden 2.5 ay hapis cezası verildi. Cezalar ertelendi. Emniyet müdürlüğünden Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başsavcı ve memur suçları savcısını şikâyet eden dilekçeler gönderildiği de öğrenildi.

'Rica ederim' gerginliği

Silivri'de hakkında yasal işlem yapılan diğer bürokratlar ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Kayapınar ve Yardımcısı Mecit Bayar. İki yönetici hakkında savcılığa geç ihbarda bulundukları gerekçesiyle dava açıldı. Bu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Öztürk'ün Silivri Kaymakamı Salih Keser'e gönderdiği yazıda "rica olunur" yerine resmi yazışmalarda üstün astına kullandığı tabir olan "rica ederim" ifadesini kullanması gerginliğe yol açtı.

Hükümlü için yazılı talimat vermedi

Gelişmeler karşısında, Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir grup personel tarafından başsavcı ve soruşturmayı yürüten savcı hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikâyet dilekçesi verildi. Mahkeme kararı ile ilgili olarak Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunuldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve soruşturma savcısı Mehmet Kurt hakkında verilen şikâyet dilekçesinde yürürlükteki mevzuata göre bir suç varlığının söz konusu olmadığı, olduğu varsayılsa bile suçun işlendiği yerin yargı yetkisinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olmadığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca suç varsa bile bu suçun "adli" değil "mülki" görev esnasında işlenmiş olabileceği, mevzuat hükümlerine aykırı soruşturma yapıldığı kaydedildi. Soruşturma, geçtiğimiz kasımda hükümlü Özgür Balcan'ın babasının vefatı sebebiyle cezaevinden çıkarıldıktan sonra Muratlı'daki baba evine götürülmemesi üzerine açılmıştı. Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt'un tutuklunun ailesi ile kalması yönünde yazılı değil telefonla talimat verdiği, jandarma personelinin de mevzuatı çiğnememek için tutukluyu en yakın cezaevi olan Tekirdağ Cezaevi'ne götürdüğü belirtiliyor.