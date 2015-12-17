Silivri'de Umut Nöbeti'ni bugün Fatih Portakal, Murat Keskin, Celal Başlangıç, Sait Sefa ve Bülent Keneş devralıyor

MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün özgürlüklerine kavuşması için Silivri Cezaevi önünde tutulan ‘Umut Nöbeti’ni bugün FOX Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Haber Koordinatörü Murat Keskin, gazeteci Celal Başlangıç, www.haberdar.com Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa ve Today’s Zaman Gazetesi yazarı Bülent Keneş devralacak.

15. gününde Umut Nöbetini, 17 Aralık 2015 (Perşembe) günü, 10:00 ile 12:00 saatleri arasında Fatih Portakal ve Murat Keskin, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Celal Başlangıç, Sait Sefa, Bülent Keneş tutacak.