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Silivri'de Umut Nöbeti'ni bugün İbrahim Varlı, Erk Acarer, Tülay Cengiz ve Ayşe Tosuner devraldı

"Eskiden doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlardı, şimdi ise hayatını çalıyorlar"

22 Aralık 2015 15:17

MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün özgürlüklerine kavuşması için Silivri Cezaevi önünde tutulan ‘Umut Nöbeti’ni BirGün Editör'ü İbrahim Varlı, BirGün köşe yazarı Erk Acarer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Şeref Divanı Üyesi Tülay Cengiz ve gazeteci Ayşe Tosuner devraldı. 

Umut nöbetini tutmak için İbrahim Varlı, Erk Acarer, Tülay Cengiz ve Ayşe Tosuner, cezaevi önüne geldi. Burada bir konuşma yapan Varlı, “Bugün biz Silivri Cezaevi önünde Can Dündar, Erdem Gül ve diğer tutuklu gazeteciler için nöbeti devralırken BirGün gazetesi çalışanları adliyede yargılanıyor. Bu ‘Yeni Türkiye’nin yeni dönemin baskıcı, otoriter yönetim yapısı artık alışılmış manzaralardan biri haline geldi. Gazeteciler olarak direneceğiz. Asla teslim olmayacağız. Biat etmeyeceğiz. Gerçekleri yazmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Erk Acarer ise, “Eskiden doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlardı, şimdi ise hayatını çalıyorlar. Dostlarımızın, ağabeylerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Korkmuyoruz. Yazmaya devam edeceğiz” dedi.
 

"Ülkemde demokrasinin yerleşmesini, gelişmesini istemeyenler var"


Tülay Cengiz de şöyle konuştu: "Gazetecinin susturulması demokrasinin susturulmasıdır. Gazeteler ve gazeteciler demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Ülkemde demokrasinin yerleşmesini, gelişmesini istemeyenler var. Bu durum, Silivri kamplarının oluşmasını kaçınılmaz kılıyor. Aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe engel duvarları el birliğiyle yıkalım. Silivri’yi demokrasi müzesi yapalım. Şu oturduğumuz yere de özgürlük anıtı dikelim. Susmayalım. Sustukça sıranın bize de geleceğini biran olsun unutmayalım.”

Ayşe Tosuner ise, “Abdülhamit döneminde Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda otururmuş. İnsanlar yıldız kelimesini söylemekten çekinirlermiş. Çünkü dediklerinde, saraydan gelip insanları alır götürürlermiş” ifadelerini kullandı.

Dünkü Umut Nöbeti'ni Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme, Samanyolu Haber Tv Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar ve Tv Haber Programcısı Ruhat Mengi tutmuştu.

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