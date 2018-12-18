SİLİVRİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Meteoroloji, İstanbul\'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri\'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

İstanbul Silivri\'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün uyarıları doğrultusunda hazırlık yapan esnaflar, kapı önlerindeki ürünlerini dükkan içerisinde taşıdı. Şiddetli fırtına için önlem alan esnaflar, akşam saatlerinden itibaren kuvveti hissedilen rüzgar ile birlikte teyakkuza geçti. Diğer yandan, bazı bölgelerde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken, seyyar satıcılar ise rüzgara karşı çaresiz kaldığı kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sokaklarından görüntüler

-Ağaçları sallayan şiddetli rüzgar

-Esnafların önlem alması

-Vatandaşların yürümekte güçlük çekmesi