Silivri'de personele 'paşa' talimatı: Sık sık ziyaret edin, saygısızlık yapmayın

T24 - Üst düzey komutanların bulunduğu Silivri Cezaevi'nde askeri personele davranış talimatı: Mutlaka 'paşam' diye hitap edin, sürekli onlarla sohbet edin, yalnız bırakmayın, istedikleri zaman revire çıkarın.







Balyoz davasında geçen hafta 163 sanık hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Aralarında Hava Kuvvetleri eski komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller Çetin Doğan, Şükrü Sarıışık, emekli korgeneraller Engin Alan, Ahmet Feyyaz Öğütçü gibi isimlerin de bulunduğu 28 emekli komutan Silivri Cezaevi'ne konuldu.



Üst düzey komutanların koğuşlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinin iç güvenliğinden sorumlu jandarmada alarm verildi. Akşam gazetesinin haberine göre bu çerçevede, emekli komutanların saygınlıklarının korunması için Silivri'de görevli rütbeli askerlere bir dizi talimatlar gönderildi. İşte Silivri'deki komutan kriterleri:



- Sık sık ziyaret edin, yalnız bırakmayın,

- Sıkıntılarının olup olmadığını sorun,

- Revire çıkmak istediklerinde bekletmeyin,

- Psikolojilerinin iyi, morallerinin üst düzeyde tutulmasını sağlayın,

- Sağlık durumlarını yakından izleyin,

- Mutlaka 'paşam' diye hitap edin,

- Kimse saygısızlık yapmasın.





28 üst düzey komutan var



Emekli oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller İbrahim Fırtına, Şükrü Sarıışık, Çetin Doğan, emekli korgeneraller Engin Alan, Ayhan Taş, Metin Yavuz Yalçın, Doğan Temel, Hayri Güner, emekli koramiral Lütfi Sancar, emekli tümgeneraller Mustafa Kemal Tutkun, Behzat Balta, Tuncay Çakan, Nuri Ali Karababa, emekli tümamiraller Özer Karabulut, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Taner Balkış, emekli tuğgeneraller İzzet Ocak, Süha Tanyeri, Halil Kalkanlı, Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Kaya Varol, emekli tuğamiraller Engin Baykal, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, emekli koramiral A. Feyyaz Öğütçü.



Türkiye'de cezaevlerinin iç ve dış güvenliği Ceza İnfaz Güvenlik Kanunu'na göre Bölge Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından sağlıyor.



Silivri Cezaevi'nin içerisinde İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı bir tabur bulunuyor. Bu taburun başında da yarbay rütbesinde bir subay var.





