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SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA) Silivri'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı

15 Kasım 2018 20:48

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)
Silivri\'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2\'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM otoyolunun Silivri ile Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçeleri arasındaki Kınalı gişeleri mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul istikametine giden Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki 07 TF 333 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün  kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hatice Kurtuluş ile Şükran Pamukçu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ile isimleri belirlenemeyen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri  ile Silivri Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden detaylar
-Cenaze aracı
-Karayolları ekipleri
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Jandarmanın çalışmaları

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