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'Silivri'de mahkûmlar su israfı yapıyor, koğuşlara sayaç takılacak'

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu'nun 10 saatlik inceleme yaptığı Silivri Cezaevi’nde tutuklu-hükümlülerle cezaevi yönetimi arasında su kavgası yaşandığı ortaya çıktı

12 Haziran 2012 16:39

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara


 
Silivri başsavcısı, cezaevinde su kesintilerinden şikâyetçi olan mahkûmların israfta bulunduğunu söylerken, “Aslında su sıkıntısı yok. Kasıtlı olarak suyu açık bırakıyorlar. Devlette israfa neden oluyorlar. Odalara, bu nedenle su sayacı koyacağız” dedi. 

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu'nun 10 saatlik inceleme yaptığı Silivri Cezaevi’nde tutuklu-hükümlülerle cezaevi yönetimi arasında su kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Mahkûmlar, milletvekillerine kesintilerden yakındı. Adli koğuşlardan da aynı şikâyet yapılınca komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir, cezaevi başsavcısına durumu sordu.

CHP’li Özdemir, “Silivri Cezaevi’nde yasanın en rahatsız eden olayı “sohbet hakkı” diye aktardı. Adalet Bakanlığı’nın “sohbet hakkını” düzenleyen genelgesine rağmen bunun uygulanmadığını anlatan Özdemir, “ Cezaevi yönetimi yer darlığını gerekçe gösteriyor. Sohbet hakkı için böyle bir gerekçe kabul edilebilir bir şey mi” diye konuştu. “Tutuklulara tecrit uygulanıyor” diyen Özdemir, “Avlularda bu düzenleme yapılır, bir formül bulunur. Ama bu hakkı kullanmak durumundalar” dedi. Genelge, mahkûmlara haftada en az 10 saate yakın sohbet hakkı verilmesini öngörüyor.


Yalçın Küçük: Silivri’de her şey var insan yok


Yalçın Küçük, milletvekili heyetine, “Eskiden cezaevlerinde çok kötü koşullar vardı. Kavgalar dövüşler vardı. İnsan vardı. Silivri’de her şey var, insan yok” dedi.

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