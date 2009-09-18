Silivri'de kaybolan kızın cesedi Bursa'da bulundu!

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılarak kaybolan Dila bebeğin Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan cesedini ailesi kolunda bulunan künyeden teşhis etti.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde kaybolan ve olaydan 9 gün sonra Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu köyünde balıkçılar tarafından bulunan minik Dila'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Dila bebeğin ailesiyle irtibata geçen Karacabey'deki otopsi doktoru minik Dila'nın kolundaki künyeyi aileye tarif etti. Aile, Dila'yı kolundaki künyeden tanırken, haber alan aile, İstanbul'dan yola çıktı.



Dila bebeğin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, bebeğe ait elbiseler bir paket içerisine konuldu. Jandarma, bebeğin elbiselerini Adli Tıp Kurumu'ndaki yetkililere teslim etti. Dila bebeğin cesedini almak üzere ailesinin beklendiği öğrenildi.

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Marmara denizini boydan boya geçen Dila'nın cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı. Karacabey'de balıkçılar ağlarına takılan çocuk cesedini minik Dila'ya benzettiler. Cesedi balıkçılardan teslim alan savcılık aileye haber verdi. Savcı cesedin üzerindeki elbiseyi Dila'nın babası Haydar Manav'a anlattı. Baba Manav'dan da "evet, uyuşuyor" yanıtı gelince aile Karacabey'e doğru yola çıktı.

Baba Muharrem Manav, kızının cesedini teşhis etti

Bursa’nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Beldesi’nde akşam saatlerinde balıkçı Recep İşyar’ın ağlarına katılan bebek cesedinin, 9 gün önce İstanbul'daki sel felaketinde sel sularının denize sürüklediği 1.5 yaşındaki Dila Manav olduğu anlaşıldı. Karaya 1 mil açıkda bulanan cesetle ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının görüştüğü baba Muharrem Manav saat 24.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte teşhis için Bursa Adli Tıp Kurumu'na geldi.

9 gün sonra 45 mil uzaklıkta bulundu



Yorgun ve endişeli bir halde içeri giren Muharrem Manav'ın yaptığı inceleme sonucunda cesedin kızı Dila'ya ait olduğunu teşhis etti. 8 Eylül'de İstanbul Selimpaşa'da sel sularıyla Marmaraya sürüklenen Dila Manav'ın cesedi, 9 gün sonra yaklaşık 45 mil (yaklaşık 83 kilometre) uzaklıktaki Bursa'nın Karacabey İlçesi açıklarında bulundu.

Baba Manav fenalaştı

Kızının cansez bedenini teşhis eden Muharrem Manav'ın fenalaşması üzerine Adli Tıp Kurumu önüne ambulans geldi. Hemen içeri gren sağlık ekiplerinin Muharrem Manav'a mudahale ederek sakinleştirici iğne yaptığı öğrenildi. Adli Tıp morgunda yaklaşık 45 dakika kalan baba Manav ile yakınları saat 00.45 sıralarında cenaze aracına konulan Dila'nın cesediyle birlikte İstanbul'a hareket etti. Binadan çıkışı sırasında oldukça üzgün görünen Muharrem Manav hiç bir açıklamada bulunmadı. Dila Manav'ın bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.