Silivri'de dev fabrikada yangın çıktı

Kınalı mevkinde 40 bin metrekarelik alanda kurulu Kale Kayış Fabrikası'nda, çalışma esnasında araba kayışlarının tutuşmasıyla yangın çıktı.



Yangının büyümesi üzerine fabrika personeli çalışanlarını kendi imkanlarıyla tahliye etti.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine Silivri ve Selimpaşa itfaiyeleri ile çevre müfrezelerden gelen takımlar yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına "Ateş Kartalı" adı verilen helikopter de destek veriyor.



Bu sırada tahliye edilen bazı işçilerin dumandan etkilendikleri görüldü. Olay yerinde polis ekipleri çevre güvenliğini alırken ambulanslar da tedbir amaçlı bekletiliyor.

Kale Kayış 1975 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket, konveyör bant sektörünün en büyük üreticvisi olarak biliniyor.