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 SİLİVRİ'DE CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI GERGİNLİĞİ

  - Açıklama yapmak isteyen Kani Beko, jandarma tarafından uzaklaştırıldı

09 Mart 2018 14:09

 
- Açıklama yapmak isteyen Kani Beko, jandarma tarafından uzaklaştırıldı.

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Gazetesi yazar, muhabir ve yöneticilerine yönelik açılan dava öncesi Silivri Cezaevi  önünde basın açıklaması gerginliği yaşandı.
CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko\'nun da aralarında bulunduğu grup duruşma salonunun karşısında bulunan alanda bir araya geldi. Burada barikat oluşturan jandarma, gruba “OHAL süresince Valilik kararıyla basın açıklaması yasaktır\" şeklinde bildirimde bulundu. Sezgin Tanrıkulu ile jandarma komutanı kısa süre tartıştı. Jandarma komutanı söz konusu yazıyı göstererek okudu. Jandarma komutanı, tekrar basın açıklamasının yasak olduğunu söyledi ve grubun önünde güvenlik önlemi aldırdı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından CHP Milletvekili ve Utku Çakırözer jandarmaların önünde kısa süreli açıklama yaptı.

“YARGILAMA DEĞİL ZULÜM YAPILIYOR\"
CHP Milletvekili Tanrıkulu, “Cumhuriyet Davası için buradayız. Basın özgürlüğü için buradayız.  Adalet için buradayız. Bu uygulamanın adı faşizmdir. Bu uygulamalara her koşulda karşı çıkacağız. Bu uygulama hukuk dışıdır. Arkadaşlarımız 500 güne yakın mahpustur. Yol boyunca zulüm var barikat var. Buraya kimse gelemiyor. Burada yargılama  değil zulüm yapılıyor. Ben avukatlık yaşamım boyunca cezaevi kampüsünün yanında duruşma olmayacağını ifade etmiştim. Cezaevinin yanında adliye olmaz, duruşma salonu olmaz ve buradan adalet çıkmaz. Yine de biz arkadaşlarımızın özgürlüğü için buradayız\" dedi. 
CHP Milletvekili Çakırözer ise gazetecilerin ve milletvekillerinin serbest bırakılmasının demokrasinin önünü açacağını, kendilerine yapılan uygulamanın doğru bir davranış olmadığını belirtti.  

KANİ BEKO UZAKLAŞTIRILDI
Ardından Kani Beko mikrofonlara konuşmaya başladığı sırada jandarma tekrar açıklamanın yasak olduğunu belirtti. Kani Beko jandarma tarafından alandan uzaklaştırdı. Milletvekillerini ve grup ardından duruşmayı izlemek için salona girdi. 

Görüntü Dökümü:
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Yaşananlardan görüntü
Milletvekillerinin açıklaması
Jandarmadan görüntü
Tartışmalardan görüntü
Genel ve detaylar

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