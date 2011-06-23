-SİLİVRİ'DE "SESSİZ" EYLEM İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarının eş ve yakınlarından oluşan ''Vardiya Bizde Platformu'' üyesi bir grup, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde sessiz eylem yaptı. Mahkeme heyetinin duruşmaya öğle arası verdiği sırada salonun dışına çıkan grup üyeleri, ağızlarını bantlayarak, ''Eşlerimiz, babalarımız, çocuklarımız hukuksuzca tutuklandılar'', ''Duruşma salonunda başımızın üzerine Demokles'in kılıcı gibi mikrofonlar yerleştirildi'' ve ''Kendi aramızda bile konuşamaz olduk, savunma hakkının ihlali dedik yine yanıt yok'' yazılı dövizler taşıdı. Burada 5 dakikalık sessiz eylem yapan gruptan bazıları da sanıkların vesikalık fotoğraflarından oluşan bir Atatürk posteri de açtı. Grup, daha sonra dağıldı.