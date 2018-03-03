SİLİVRİ'DE "CİNSEL İSTİSMAR" PROTESTO EDİLDİ...

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Silivri bir araya gelen grup, çocuklara yönelik cinsel istismarı protesto etti, ardından gökyüzüne siyah balon bıraktı. Silivri sahilde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu grup, çocuk istismarına tepki gösterdi. Ellerinde

\"Çocuk susar, sen susma\" yazılı pankart açan grup, \"Susma haykır, istismara hayır\" şeklinde slogan attı. Grup adına Eğitim-Sen Silivri Başkanı Caner Erdoğan basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından düdük çalan grup, yanlarında getirdikleri siyah balonları da gökyüzüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Açıklamadan görüntü

-Toplanan gruptan görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Sloganlardan görüntü

-Genel ve detaylar



