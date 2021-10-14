İsmail Saymaz: Silivri Emniyet Müdürü'nün intihar soruşturması kapandı; dosyadan 'Bizi bırakın' telefonunun kaydı çıktı

Gazetesi İsmail Saymaz, Halk TV’de yayımlanan bugünkü yazısında Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharına ilişkin açılan soruşturmaya dikkati çekti.

Saymaz, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen soruşturmada, "İntiharı sağlamaya yönelik veya bu kararı destekleyici eylem ve söylem bulunmadığı gibi, bunu ispat edecek bir not, mesaj veya delil elde edilememiştir. Çalışkan'ın iş dolayısıyla sorunlar yaşadığı kabul edilse dahi başka bir kişinin yönlendirme suçuna vücut verecek eylem ve söylemi tespit edilemediği, ölümün tamamen kendi kusurundan kaynaklandığı..." denildiğini aktardı.

Açılan bir diğer soruşturmanın Hakan Çalışkan ile Komiser Özcan Balcı hakkında görevi kötüye kullanmak üzerine olduğunu; görevi kötüye kullanmaktan açılan bir diğer soruşturmada da Koruma Şube Müdürü Ekrem Gülen'in ifadelerinin yer aldığını belirten Saymaz, bu dosyadaki Hızır Kaptan ve Osman Kaptan’ın trafik çevirmeye takıldığı geceki konuşma kayıtlarına yer verdi.

Saymaz yaşananları şöyle aktardı:

Gülen, gece Osman Kaptan'ın arayıp "Annem kalp krizi geçirdi" dediğini, kimliklerinde sorun çıktığını ve yardımcı olmasını istediğini ifade etti. Durumu öğrenmek için Çalışkan'ı aradığını belirten Gülen, "Uygulama noktasında Hızır ve Osman Kaptan'ın kaldığını, annelerinin ağır hasta olduğunu, bir karışıklık yaşanmış olabileceğini" söyleyerek, bilgi aldığını anlattı. Gülen, hastanedeki anneleriyle iletişim sorunu yaşarlarsa yardımcı olunmasını söylediğini belirtti.

Gülen, Çalışkan'ın "kişilerin annesinin kalp krizi geçirmiş olması, ikametlerinin belli olmasını dikkate alarak vicdani bir kanaatle inisiyatif aldığını," yani serbest bıraktığını söyledi.

Komiser Balcı: Üç kez telefon geldi

Komiser Özcan Balcı da Kaptan'ların durdurulması üzerine Çalışkan'ın aradığını, "Bu şahıslar kaçak değil. Mahkemeye gidecekler. Telefonlarını al ve bırak" dediğini söyledi.

Buna rağmen bırakmadığını vurgulayan Balcı, Çalışkan'ın bir daha aradığını, "Bazen adliye sisteminde hata olabiliyor, katipler yakalamayı düşmeyebiliyor. Bırak gitsinler" dediğini kaydetti.

Balcı, iki kardeşi Çalışkan'ın üçüncü araması üzerine bıraktığını ifade etti. Bu işlemin yanlış olabileceğini düşündüğü için Çalışkan'ı aradığını belirten Balcı, müdürün "Rahat ol, sorumluluk bende" dediğini ekledi.

Rica telefonunun videosu çıktı

Komiser Balcı'nın avukatı Serdar Balcı, uygulama noktasında Hızır Balcı'nın Koruma Müdürü Gülen ile görüştüğü anların cep telefonuyla çekilen videosunu savcılık dosyasına sundu.

Kaptan, telefonda Gülen'e şunları söylüyor:

"Ben ifade vermemiştim, ondan dolayı sorgulama olursa alırlar beni. Silivri'de karakoldayım, çevirmedeyim."

Kaptan, odadaki polislere "Hangi karakol burası?" diye soruyor.

Polisler uygulama noktası olduğunu belirtiyor.

Kaptan, bilgiyi Gülen'e aktarırken, polislere bakanlığın koruma ofisiyle görüştüğünü söylüyor.

Ortamda şu diyalog yaşanıyor:

1.Polis: Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi. Mahkemeye gitmediğin ifade. Başka bir şey değil.

Hızır Kaptan: Ben de onu diyorum.

1. Polis: Ne olacak, karakolda oturursun, sabah ifade verirsin.

Hızır Kaptan: Niye oturayım karakolda, niye diyoruz sorgulama bizi.

Polis: Ne yapacaksın, gitsen böyle almazlar ki.

2.Polis: Yalanda beyanda bulundun.

Kaptan: Ne edeyim, geçip gideyim diye bulundum.

1.Polis: Neyse uzatmaya gerek yok, bu sefer yalan beyana takacağız, bin tane iş çıkacak.

Osman Kaptan: Abi yanında mı telefonun?

Hızır Kaptan: Koruma müdürü aradı.

1.Polis: Tamam karakola gidersiniz, karakoldan bırakırlar. Gerekirse orayı ararsın. Karakoldan görüşür o. Kimle görüştün sen?

Osman Kaptan: Koruma Müdürü aradı şimdi.

1.Polis: Tamam, onu ararsın iki dakikada, hemen şey yapılır.

Osman Kaptan: Abi bitti mi işin?

Hızır Kaptan: Şimdi arıyor burayı.

TIKLAYIN - Saymaz, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharını yazdı: O gece neler oldu?

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu, Hakan Çalışkan'ın intiharına ilişkin konuştu